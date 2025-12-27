На ремонт семи сельских ДК Татарстана Главстрою понадобится более 200 млн рублей

Речь идет о муниципальных зданиях в селах Кият, Богатые Сабы, Большие Кабаны и еще шести поселениях

На ремонт семи сельских домов культуры, одного клуба и одного краеведческого музея Татарстана Главстрою понадобится 263,7 млн рублей. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

В программу ремонта вошли сельские дома культуры и клуб в разных муниципальных районах республики. Работы предусматривают не только восстановление зданий, но и закупку необходимого оборудования и мебели, а также благоустройство прилегающих территорий.

Так, обновят Средне‑Пшалымский сельский дом культуры в Арском районе и районный дом культуры в поселке Богатые Сабы Сабинского района. В Атнинском районе капитально отремонтируют Малоатнинский сельский клуб. Буинский район получит обновленные дома культуры в селах Кият и Кайбицы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Лаишевском районе преобразится Большекабанский сельский дом культуры. Кроме того, ремонт затронет краеведческий музей в селе Старое Дрожжаное, Осиновский сельский дом культуры в Зеленодольском районе, а также Дубъязский сельский дом культуры в Высокогорском районе.

Срок завершения работ обозначен 1 декабря 2026 года. Напомним, что на продолжение ремонта Петропавловского собора в Казани выделят еще почти 100 млн рублей.

Наталья Жирнова