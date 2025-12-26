В Тинчуринском театре покажут «Отелло»

И наберут в труппу еще 17 актеров

Заббаров пригласил в Казань Александра Крымова. Фото: Реальное время

Петербургский режиссер Александр Крымов поставил в Тинчуринском театре «Отелло». Об этом главный режиссер театра Айдар Заббаров рассказал на встрече с журналистами. По его словам, Крымов уже встречался с актерами, а к работе он приступит в феврале.

Крымов — актер театра Ленсовета, звезда телесериалов, один из организаторов творческого объединения «Черный театр».

Сам же Заббаров готовит в январе премьеру по повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».

— Мне самому интересно, как выйти из этого советского бытового произведения — с точки зрения сценографии, музыкального сопровождения, — сказал Заббаров. — Вчера приходил хореограф Марат Казиханов, у нас будут не танцы, а такой техно-рейв. Хочется ставить не танцы, мы с ним вчера долго об этом говорили, будет много импровизации. Самому интересно, я такого еще не делал. Постараюсь — сами знаете, очень тяжело, поэтому всем заранее говорю — постараюсь уложить в час 40 минут.

В связи с этим пока что приостановились репетиции спектакля «Әни килде» («Мама приехала») по пьесе Шарифа Хусаинова, но они будут продолжены. В планах и заявленная комедия из 90-х «Казан егетләре»/«Казанские парни» Мансура Гилязова.

На волне успеха спектакля «Маленький Мирза» Заббаров при журналистах предложил Руслану Риманасу поставить что-то в большом зале.

Между тем в театре начинается кастинг — Тинчуринскому нужно 17 новых артистов в возрасте до 30 лет, с театральным образованием (включая, кстати, эстрадное), но сейчас не работающих в других театрах республики. Первый этап пройдет онлайн (рассказ о себе, песня), после Заббаров планирует провести с выбранными кандидатами несколько дней отборочных тренингов.

Радиф Кашапов