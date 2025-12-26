Утвержден новый пакет законов против киберпреступлений

Эти инициативы станут продолжением первого пакета антимошеннических мер, введенного летом текущего года

Правительственная комиссия согласовала очередной комплект законодательных инициатив, направленных на борьбу с мошенниками в киберпространстве. Как сообщили представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, пакет насчитывает примерно двадцать предложений, цель которых — повышение защищенности граждан от преступных действий в цифровом пространстве, пишет РИА «Новости».

Эти инициативы станут продолжением первого пакета антимошеннических мер, введенного летом текущего года. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность принятия комплекса решений по противодействию телефонному и интернет-обману, сообщив, что рассматривается и третий этап поправок.

Нынешний пакет дополнит первый перечень инициатив, включавший тридцать положений, среди которых право отказа от рекламных СМС и назойливых звонков. Таким образом, новая редакция направлена на дальнейшее совершенствование механизмов предупреждения преступлений в виртуальной среде.

Ранее «Реальное время» писало, что телефонные мошенники похитили 845 млн рублей у жителей Альметьевска.

Ариана Ранцева