Международный регулятор исламских финансов AAOIFI начал работу в Татарстане

Центр станет площадкой для координации усилий по развитию исламских финансовых инструментов в России и странах СНГ

Фото: Динар Фатыхов

Казань стала местом открытия представительства Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Торжественное открытие состоялось в присутствии руководителя республики Рустама Минниханова, директора Центра поддержки исламского финансирования AAOIFI Амера Омара Абделазиза Н., главы Комитета Государственной думы РФ по финансовым рынкам Анатолия Аксакова и представителя Центрального банка РФ Алексея Гузнова.

Центр станет площадкой для координации усилий по развитию исламских финансовых инструментов в России и странах СНГ, повышению уровня прозрачности и стандартизации рынка. Это событие также призвано способствовать привлечению зарубежных инвесторов и укреплению межгосударственного взаимодействия.

Открытие нового филиала стало возможным благодаря подписанным ранее соглашениям о сотрудничестве между правительством Татарстана и международным регулятором AAOIFI, предусматривающим расширение форматов деловых коммуникаций и организацию совместных образовательных инициатив.

Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов представил проект партнерского финансирования в ЦБ.



Ариана Ранцева