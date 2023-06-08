Глава Крыма заявил о проработке варианта подачи воды по каналу в Крым из Днепра

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вместе с федеральными властями прорабатывается вопрос о закачке воды в Херсонской области из Днепра в Северо-Крымский канал для ее подачи в Крым.



Он указал, что в техническом плане сделать это достаточно просто:

— Не надо тянуть трубопроводы на большие расстояния для подачи воды в канал. Самое дорогое — необходимое оборудование, которое будет установлено на реке Днепр, — приводит его слова «РИА Новости».

6 июня была разрушена Каховская ГЭС в Херсонской области. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции «варварской акцией» киевского режима.

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать серьезное повреждение реакторов, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, это возможно при дальнейшей деградации ситуации.

Свыше 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах Херсонской области оказались затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС, людей продолжают эвакуировать. Эвакуация усложняется тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. Своевременно не выехавших из опасных зон приходится снимать с крыш и заборов.



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Маргарита Головатенко