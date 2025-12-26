Граждан освободят от бумажной медсправки при получении водительских прав

Такая мера призвана предотвратить случаи чрезмерного затягивания повторного прохождения экзамена

Фото: Артем Дергунов

МВД предложило упростить процедуру выдачи водительских удостоверений гражданам России, освободив их от обязательного представления бумажной версии медицинской справки. Проект соответствующего правительственного постановления разработан ведомством совместно с Министерством здравоохранения, пишет ТАСС.

Согласно новому порядку, медицинское заключение о пригодности гражданина к вождению будет доступно сотрудникам Госавтоинспекции в электронной форме через единую государственную информационную систему здравоохранения. Все необходимые сведения будут передаваться автоматически через механизм межведомственного электронного взаимодействия, что обеспечит надежность и быстроту процесса.

Кроме того, министерство намерено сократить сроки ожидания практического экзамена после успешной сдачи теории. Если раньше максимальный интервал составлял шесть месяцев, то теперь кандидат сможет пройти практику в течение максимум 60 дней после первой сдачи теоретической части. Такая мера призвана предотвратить случаи чрезмерного затягивания повторного прохождения экзамена.

Предложенные нововведения нацелены на упрощение процедуры оформления прав и улучшение комфортности получения водительского удостоверения гражданами.

Ранее Юрист Поздняков напомнил, кому в 2026 году нужно заменить водительские права.



Ариана Ранцева