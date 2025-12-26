Граждан освободят от бумажной медсправки при получении водительских прав
Такая мера призвана предотвратить случаи чрезмерного затягивания повторного прохождения экзамена
МВД предложило упростить процедуру выдачи водительских удостоверений гражданам России, освободив их от обязательного представления бумажной версии медицинской справки. Проект соответствующего правительственного постановления разработан ведомством совместно с Министерством здравоохранения, пишет ТАСС.
Согласно новому порядку, медицинское заключение о пригодности гражданина к вождению будет доступно сотрудникам Госавтоинспекции в электронной форме через единую государственную информационную систему здравоохранения. Все необходимые сведения будут передаваться автоматически через механизм межведомственного электронного взаимодействия, что обеспечит надежность и быстроту процесса.
Кроме того, министерство намерено сократить сроки ожидания практического экзамена после успешной сдачи теории. Если раньше максимальный интервал составлял шесть месяцев, то теперь кандидат сможет пройти практику в течение максимум 60 дней после первой сдачи теоретической части. Такая мера призвана предотвратить случаи чрезмерного затягивания повторного прохождения экзамена.
Предложенные нововведения нацелены на упрощение процедуры оформления прав и улучшение комфортности получения водительского удостоверения гражданами.
