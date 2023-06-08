Рустам Минниханов: «Расходы на образование — это инвестиции в будущее с высокой отдачей»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, это инвестиции в будущее с высокой отдачей. С такой речью он выступил на Международном форуме министров образования «Формируя будущее», который проходит на площадке ИТ- парка им. Башира Рамеева в Казани.



По словам Рустама Минниханова, системное совершенствование образования и воспитания — «залог успеха будущего стран, их технологического лидерства и благополучия населения». Он напомнил, что в Татарстане насчитывается 127 организаций научного комплекса, которые реализуют научные исследования и разработки с ежегодным объемом финансирования 22,5 млрд рублей.

Средства направляются на строительство и ремонт школ, детских садов и образовательных организаций, на оснащение их оборудованием, реализацию отраслевых программ, совершенствование системы подготовки кадров.

В вузах Татарстана обучается 21 тысяча иностранных граждан. Наибольшее их количество прибыло из стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Республика занимает лидирующие позиции в сотрудничестве с государствами Центрально-Азиатских регионов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В столицу Татарстана для участия в Международном форуме министров образования в Казани прибыли 93 высокопоставленных делегата, включая министров образования 23 стран. С приветственным словом к участникам сегодня обратился президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия поддерживает право каждого народа на самобытность, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и считает недопустимым, когда «суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают... чужие шаблоны».



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Маргарита Головатенко