В Татарстане за неделю подорожали капуста и огурцы

17:12, 26.12.2025

Среди алкогольной продукции водка незначительно подешевела

В Татарстане за неделю подорожали капуста и огурцы
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По данным Татарстанстата, средние потребительские цены на отдельные виды продуктов питания в Татарстане изменились следующим образом:

  • Говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 0,44%.
  • Свинина (кроме бескостного мяса) выросла в цене на 1,09%, однако цена осталась ниже предыдущей отметки на баранину.
  • Куриное мясо незначительно повысилось в стоимости (+0,27%).
  • Молочная продукция показала разнонаправленную динамику: масло сливочное снизилось (-0,54%), сметана упала на 0,27%, творог практически сохранил цену (+0,06%).
  • Овощи и фрукты тоже показали различную тенденцию: капуста подорожала значительно сильнее остальных (+4,13%), морковь прибавила +1,33%, яблоки потеряли в цене (-0,96%). Огурцы резко взлетели вверх (+4,29%).
  • Среди алкогольной продукции водка слегка подешевела (-0,36%).

Ранее «Реальное время» писало, что жители Казани потратят около 14 тысяч рублей на празднование Нового года.

Ариана Ранцева

ЭкономикаОбщество Татарстан

