В Татарстане за неделю подорожали капуста и огурцы
Среди алкогольной продукции водка незначительно подешевела
По данным Татарстанстата, средние потребительские цены на отдельные виды продуктов питания в Татарстане изменились следующим образом:
- Говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 0,44%.
- Свинина (кроме бескостного мяса) выросла в цене на 1,09%, однако цена осталась ниже предыдущей отметки на баранину.
- Куриное мясо незначительно повысилось в стоимости (+0,27%).
- Молочная продукция показала разнонаправленную динамику: масло сливочное снизилось (-0,54%), сметана упала на 0,27%, творог практически сохранил цену (+0,06%).
- Овощи и фрукты тоже показали различную тенденцию: капуста подорожала значительно сильнее остальных (+4,13%), морковь прибавила +1,33%, яблоки потеряли в цене (-0,96%). Огурцы резко взлетели вверх (+4,29%).
- Среди алкогольной продукции водка слегка подешевела (-0,36%).
