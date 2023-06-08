Прохладная погода в Татарстане сохранится до начала следующей недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Татарстане сохранится прохладная погода. Гидрометцентр республики прогнозирует грозовые дожди, град и сильный ветер.

В пятницу, 9 июня, во второй половине дня и вечером к западным районам Татарстана подойдет атмосферный фронт — пройдут кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Локально возможен град. Ночью ожидается от +4 до +9 градусов, в низких местах температуры опустятся до +2..+4°С. Днем прогнозируется от +19 до +24°С.

Холодный атмосферный фронт пройдет через Татарстан в субботу, 10 июня. Ожидается сильный ветер и дожди с грозами. Ночью прогнозируется от +6 до +11°С, на западе — до +15°С. Днем потеплеет до +18..+23°С, а на востоке республики — до +26°С.

Дожди и грозы сохранятся ночью в воскресенье, 11 июня, в восточной и южной части Татарстана. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ночью ожидается от +4 до +9 градусов, днем — от +15 до +20°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 12 и 13 июня, дожди маловероятны. Ночью ожидается от +1 до +6°С, на западе — до +10°С. В День России температуры воздуха составят от +15 до +20°С, а 13 июня потеплеет до +17..+22 градусов.

Напомним, согласно вероятностному прогнозу аномалий на вегетационный период по территории Татарстана, среднемесячная температура воздуха в июне ожидается «около нормы». Она составляет +17,8 градуса.



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Татьяна Демина