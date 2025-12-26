86 процентов молодых россиян называют себя патриотами

Интересной тенденцией стало влияние участников специальной военной операции на подрастающее поколение

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Почти 86% молодых россиян гордятся принадлежностью к своему Отечеству, следует из свежего социологического исследования «Индекс поколения», проведенного Росмолодежью. Социальный опрос проводился по нескольким ключевым аспектам, связанным с образованием, работой, общественной деятельностью, семьей, здоровьем и спортивным образом жизни, пишет ТАСС.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров прокомментировал полученные результаты, отметив, что наблюдается серьезное сближение общества, проявляющееся в осознании молодежью своей принадлежности к стране. По словам Гурова, наши ребята понимают значимость воспитания чувства ответственности и уважения к Родине.

Еще одной интересной тенденцией стало влияние участников специальной военной операции на подрастающее поколение. Каждый четвертый респондент указал, что именно наставничество сыграло важную роль в формировании жизненных приоритетов молодого человека. Руководитель ведомства подчеркнул важность института наставничества и призвал к формированию правильных ориентиров у подростков и молодежи.

Гуров пояснил, что своевременный совет или поддержка могут изменить жизнь ребенка к лучшему, независимо от того, касается ли это занятия спортом или правильного выбора будущей профессии.

Ариана Ранцева