Средняя зарплата персонала сферы гостеприимства в Татарстане составила 56,5 тыс. рублей

Сильнее всего спрос на персонал вырос в Московской области

Фото: Мария Зверева

По итогам осени 2025 года средняя зарплата персонала сферы гостеприимства в Татарстане составила 56,5 тыс. рублей. При этом количество соответствующих вакансий в республике увеличилось за год на 37%, следует из результатов исследования Avito.

Отмечается, что сильнее всего спрос на персонал вырос в Московской области (число вакансий в сфере гостеприимства увеличилось на 57% при средней предлагаемой зарплате 75,8 тыс.). Далее по росту спроса — Ленинградская область (+46%). При этом зарплаты на данной работе в Ленобласти выросли до 69,3 тыс. рублей.

Существенно увеличилось число вакансий в данной сфере в Ярославской области (+49%), где средний уровень зарплатных предложений составил 55,7 тыс.). Заметная динамика также зафиксирована в Карелии (+42%, 95,2 тыс.).

— Рынок труда в сфере гостеприимства уверенно развивается. Увеличение количества вакансий говорит об активном расширении бизнеса и создании новых рабочих мест. При этом мы видим, что и соискатели все чаще рассматривают эту сферу: их активность в поиске работы в гостиничном и туристическом бизнесе выросла на 21% за год. Дополнительное влияние на рынок оказывает сезонный фактор — в преддверии новогодних праздников и в период высокого туристического спроса работодатели заранее усиливают команды, чтобы обеспечить стабильную работу гостиниц и сервисных служб. Это побуждает компании предлагать не только достойную зарплату, но и привлекательные условия труда, — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Никита Егоров