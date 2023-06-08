В приложении WhatsApp появятся каналы

В приложении WhatsApp (принадлежит Meta*) появятся каналы. Об этом сообщили в компании.



Администраторы, курирующие каналы, смогут публиковать в них сообщения, фотографии, ведеоролики, опросы, стикеры. Пользователи смогут подписываться на каналы и отслеживать контент, который будет доступен только в режиме просмотра. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу или через приглашение.

Публикации каналов будут удаляться спустя время — данные будут храниться на серверах не более 30 дней. Позднее в мессенджер добавят возможность удалять информацию с устройств подписчиков еще раньше. Администраторы смогут запрещать делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать контент из него. Еще хозяева каналов смогут определять, кто сможет на них подписываться, а еще скрывать результаты из поиска по каталогу.

В дальнейшем компания планирует ввести для каналов монетизацию — это станет возможным благодаря платежным сервисам WhatsApp.

Фото: realnoevremya.ru

В мае WhatsApp добавил возможность редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки. В мессенджере также может появиться возможность отправлять видеосообщения. Согласно грядущим обновлениям, пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеосообщения длительностью до 60 секунд.

Депутат Государственной Думы Алексей Диденко посоветовал своим коллегам отказаться от использования WhatsApp* в пользу Telegram. В мае он предложил объявить 1 сентября днем общероссийского перехода на российский мессенджер.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Маргарита Головатенко