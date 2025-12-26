Новости общества

Финансирование исследований в Татарстане выросло до 3 млн рублей на каждого исследователя

16:46, 26.12.2025

Число исследователей приближается к 17 тысячам, а объем расходов на научные исследования увеличился втрое за пять лет

Фото: Динар Фатыхов

В канун Нового года глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством вузов и научных учреждений региона. Глава республики выразил удовлетворение результатами научной сферы Татарстана в прошедшем году. Общее количество студентов достигло 155 тысяч, включая 20 тысяч иностранцев. Рост числа исследователей приближается к 17 тысячам, а объем расходов на научные исследования увеличился втрое за пять лет, сообщили в пресс-слубже раиса.

Кроме того, Рустам Минниханов подчеркнул значительный рост финансирования исследований: расходы выросли почти в три раза за пятилетку, составив более 3 млн рублей на каждого исследователя ежегодно. За этот период создано шесть передовых инженерно-научных школ федерального уровня, и планируется открытие еще двух региональных учебных заведений аналогичного профиля.

За вклад в развитие национальной науки ректорам вузов были вручены государственные медали. В частности, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин получил медаль «100 лет образования ТАССР».

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан подтвердил статус студенческой столицы, несмотря на «непростой 2025 год».

Ариана Ранцева

