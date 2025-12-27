На обновление четырех школ и одного детского дома направят почти полмиллиарда рублей

В список объектов, подлежащих ремонту, попала школа Иннополиса

Фото: Динар Фатыхов

На модернизацию четырех школ и одного детского дома в Татарстане выделят почти полмиллиарда рублей. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок.

Работы охватят учреждения в нескольких муниципальных районах. В Верхнеуслонском районе отремонтируют Татарско‑Бурнашевскую среднюю школу, в Дрожжановском районе преобразования ждет Стародрожжановская средняя школа №1, в Зеленодольском районе капитально обновят Айшинскую среднюю школу и Нурлатский детский дом. Кроме того, ремонт проведут в школе Иннополиса в Верхнеуслонском районе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках капремонта планируется не только привести в порядок здания, но и полностью обновить материально‑техническую базу: приобрести современное оборудование, мебель и инвентарь. Дополнительно будет проведено комплексное благоустройство пришкольных территорий.

Срок завершения работ 1 декабря 2026 года. Общая сумма капремонта — 436 млн рублей. Напомним, что на ремонт семи сельских ДК Татарстана «Главстрою» понадобится более 200 млн рублей.

Наталья Жирнова