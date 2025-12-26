Новости общества

Рост производства оружия и боеприпасов превысил отметку в 22 раза

20:13, 26.12.2025

Это стало известно на совещании по реализации Гособоронзаказа

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что отечественное оборонное производство значительно увеличило выпуск военной продукции. Так, средства поражения и боеприпасы стали производиться более чем в 22 раза чаще, а индивидуальные бронежилеты — примерно в 18 раз больше, чем раньше, пишет RT.

Это стало известно на совещании по реализации Гособоронзаказа, где президент подробно остановился на успехах промышленности.

Ранее «Реальное время» писало, что Путин учредил почетное звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии РФ».

Ариана Ранцева

