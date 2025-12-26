Рост производства оружия и боеприпасов превысил отметку в 22 раза

Это стало известно на совещании по реализации Гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин сообщил, что отечественное оборонное производство значительно увеличило выпуск военной продукции. Так, средства поражения и боеприпасы стали производиться более чем в 22 раза чаще, а индивидуальные бронежилеты — примерно в 18 раз больше, чем раньше, пишет RT.

Это стало известно на совещании по реализации Гособоронзаказа, где президент подробно остановился на успехах промышленности.



Ариана Ранцева