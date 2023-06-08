КАМАЗ требует от своего дилера и поставщика Минобороны 180 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

ПАО «КАМАЗ» через суд взыскало более 180 млн рублей со своего крупнейшего поволжского дилера, выполняющего в том числе оборонные заказы, — АО «Ремдизель». Эту сумму предприятие задолжало автогиганту за поставленную продукцию в рамках заключенных контрактов. Иск был принят в производство в апреле, а месяцем ранее был освобожден из под домашнего ареста бывший гендиректор «Ремдизеля» — фигурант масштабного уголовного дела от 2021 года о мошенничестве: по версии МВД, участники организованной группы, действуя от имени дилеров КАМАЗа, «совершали хищения денежных средств покупателей». Подробнее — в материале «Реального времени».

В суд не явились, но иск признали

КАМАЗ выступал подрядчиком, с которым «Ремдизель» заключил сразу три контракта на приобретение и поставку продукции. Предприятие было создано в 1978 году и отделилось от автогиганта в 2012 году из-за угрозы санкций. На сегодня «Ремдизель» — крупнейший и единственный специализированный поставщик Минобороны, поставляет технику специального назначения по полному циклу: разработка и проектирование, изготовление, технический надзор при эксплуатации, капитальный ремонт, утилизация автомобильной и гусеничной техники (КАМАЗ, МЗКТ, МТ-ЛБ и ряда образцов на их базе).

КАМАЗ выполнил свои обязательства, поставив продукцию «Ремдизелю», товар был принят заказчиком. Однако оплатить ее в полном объеме не удалось — задолженность предприятия составила 180,9 млн рублей.

Автогигант обратился с иском в суд, где он и подтвердил соблюдение требований всех трех договоров. Представители дилера в свою очередь не явились на заседание, хоть компания была извещена. В дальнейшем от «Ремдизеля» все же поступило ходатайство о признании иска в полном объеме. В итоге суд удовлетворил иск автогиганта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

АО «Ремдизель» зарегистрировано в Набережных Челнах, а его уставный капитал составляет 160 млн рублей. Последние официальные данные о доходах и расходах предприятия, которые можно найти в свободном доступе, датируются лишь 2018 годом. Тогда выручка организации достигала 9,8 млрд рублей, а чистая прибыль находилась на уровне 151,6 миллиона. Для сравнения: на конец 2017 года выручка — 8,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 395,2 миллиона. Отметим, что в июне прошлого года «Ремдизель» попал под санкции Евросоюза, а уже в сентябре ограничения против него ввело и Министерство торговли США.

Компания занимается продажей и ремонтом ряда автомобилей и спецтехники ПАО «КАМАЗ». Кроме того, в 2017 году на баланс предприятия перешли «Завод специальных автомобилей», на котором производят бронеавтомобили «Тайфун», «Торнадо» и другие, а также цех по изготовлению алюминиевых комплектующих двигателей КАМАЗа.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Как экс-главу предприятия СВО спасло от домашнего ареста

Один из самых известных автомобилестроителей республики и экс-гендиректор АО «Ремдизель» Фаиз Хафизов был задержан 30 апреля 2021 года. Он управлял предприятием с 2005 по 2021 год, однако в 71 год был вынужден уйти на пенсию. Тогда на посту руководителя его сменил Александр Захаров, занимающий данный пост и по сей день. В свою очередь Хафизов, после завершения работы, получил должность советника.

За два месяца до задержания на «Ремдизеле» и ряде других дилеров КАМАЗа проходили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказывала, что с января 2014 года участники организованной группы, действуя от имени дилеров ПАО «КАМАЗ», «совершали хищения денежных средств покупателей».

— Злоумышленники продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов. При этом машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, запрещенными к эксплуатации на территории России. В паспорта транспортных средств вносились заведомо ложные сведения об их технических характеристиках, — сообщали в пресс-службе министерства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сумма ущерба оценивалась в 1 миллиард рублей. Самого Фаиза Хафизова по решению Тверского районного суда Москвы в мае того же года поместили под домашний арест. Уже 7 марта этого года представитель следственного департамента МВД обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения для экс-главы «Ремдизеля». Поводом для него стало три обращения — от фигуранта, предприятия и Министерства обороны. Как говорилось в постановлении суда, Хафизова просят освободить из-за необходимости «срочного восстановления и ремонта военной техники в областях проведения специальной военной операции с его личным участием как основного разработчика военной документации». Данные требования посчитали обоснованными и меру пресечения изменили на запрет определенных действий — в их число вошел запрет на общение с другими фигурантами дела.

Кроме Хафизова под подозрением находились: руководитель «КамСпецМаш» Наиль Манасипов и двое его коллег, а также бывшие сотрудники «Ремдизеля» — Вячеслав Борисов, Дамир Нигматуллин и Айрат Мухаметзянов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин