Рустам Минниханов: безопасность — главный приоритет новогодних праздников

Особую озабоченность вызывают риски пожаров и травм от пиротехники

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства республики поставил задачу максимально обезопасить жителей в новогодние и рождественские праздники.

Глава республики потребовал усилить антитеррористическую защиту. Все организаторы праздничных мероприятий должны строго соблюдать правила безопасности. Особую озабоченность вызывают риски пожаров и травм от пиротехники. Поэтому в Татарстане введен особый противопожарный режим.

— Нужно организовать работу так, чтобы праздничные дни не были омрачены негативными событиями. По статистике, к сожалению, в период новогодних праздничных дней по сравнению с обычными днями увеличивается количество пожаров, возрастает риск пожаров и травм от пиротехнических изделий, — заявил Рустам Минниханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Праздничная программа в республике уже стартовала: работает 151 елочный городок (из них 43 — в Казани), проходят мероприятия зимнего фестиваля «Күрше», открыты катки и лыжные трассы, устраиваются праздники в школах и культурных центрах. Как сообщил Минниханов, в прошлом году ежедневные гуляния собирали до 20 тысяч человек, а в новогоднюю ночь — более 130 тысяч. В этом году ожидается похожая посещаемость. Напомним, что в Казани на новогодние праздники запретили пиротехнику при режиме беспилотной опасности.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в праздники ЖКХ будет работать в усиленном режиме.

Наталья Жирнова