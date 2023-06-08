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Татарстанцы стали больше тратить в магазинах и кафе

11:12, 08.06.2023 2
Татарстанцы стали больше тратить в магазинах и кафе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Траты жителей Татарстана в магазинах и кафе увеличились: оборот розничной торговли в апреле 2023 года вырос на 12,7% — до 106 млрд рублей, а выручка общепита — на 21,5%, до 5,44 млрд рублей, согласно данным Татарстанстата.

В апреле 2022 года, после начала специальной военной операции, оборот розничной торговли в республике снижался на 10%. Сейчас, согласно данным статистики, потребительская активность восстановилась.

На покупку непродовольственных товаров в апреле 2023-го жители потратили 56,5 млрд рублей — на 15,8% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Однако тогда оборот непродовольственных товаров сокращался сразу на 18%.

Положительная динамика наблюдается и на рынке платных услуг (оборот в апреле вырос на 7,8% — до 33,7 млрд рублей), и на рынке бытовых услуг (рост на 28,6% — до 5,47 млрд рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за неделю с 22 по 29 мая подорожали овощи, которые входят в так называемый борщевой набор. За ту же неделю подорожали еще несколько продуктов питания, таких как мясо и сахар. А вот лидером падения цен за неделю стали помидоры и огурцы.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:35
    Лето пришло рано, сейчас хочетс гулять, на каждом шагу летрие веранды, много соблазна
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  • Анонимно 12:59
    Люди тратят больше, потому-то цены почти в 2 раза выросли. Средний чек в Пятёрке и Магните уже за 1,5 тыс. перевалил. Сначала федеральные сети выдавили местный розничный бизнес, а потом задрали цены. Раздали всем накопительные карты, которые теперь толком не действуют. Купишь на 2 тыс. и получишь 70 копеек накоплений по карте Магнита.
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