Из Казани с начала года вывезли 84,5 тыс. тонн снега

По информации комитета внешнего благоустройства, днем 27 декабря на расчистке дорог продолжат работать 473 сотрудника и 349 единиц спецтехники

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжаются масштабные работы по уборке снега и обеспечению безопасного движения на дорогах, сообщает мэрия города. За минувшие сутки коммунальные службы продемонстрировали серьезный объем работ: с городских улиц вывезли 7,8 тыс.тонн снега, направив его на снегоплавильные пункты.

В круглосуточной борьбе со снегопадом были задействованы 604 рабочих и 688 единиц специализированной техники. Для предотвращения гололеда дорожники израсходовали 1012 тонн противогололедных материалов, в том числе 460 тонн реагента и 552 тонны песко‑соляной смеси.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации комитета внешнего благоустройства, днем 27 декабря на расчистке дорог продолжат работать 473 сотрудника и 349 единиц спецтехники.

Сообщается, что сначала зимнего сезона общий объем вывезенного снега составил 84,5 тыс.тонн. На обработку проезжей части и пешеходных зон за этот период израсходовано 17 тыс.тонн противогололедных материалов. Напомним, что в последние дни декабря в Татарстане ожидается постепенное повышение температуры.

Наталья Жирнова