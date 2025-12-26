Татарстан ждет ухудшение погоды
По всей республике ожидаются интенсивные снегопады и ограниченная видимость
По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 27 декабря в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдут сильные снегопады, сопровождающиеся метелью. Видимость снизится до критического уровня, всего 1—2 километра.
Информационное предупреждение распространяется на всю территорию республики. Жителям региона рекомендуется учитывать изменения погоды при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе. Водителям советуют соблюдать осторожность на дорогах и избегать высоких скоростей движения.
Подробнее о погоде на предстоящую неделю — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».