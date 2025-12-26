Безработица в России упала до 2,1%

Среди безработных лица женского пола составили почти половину — 49,6%

Фото: Артем Дергунов

Уровень безработицы в России в ноябре 2025 года снизился до 2,1%, что соответствует числу в 1,6 млн трудоспособных граждан, находящихся в поиске работы. Такие данные привел Росстат, отметив, что предыдущий месяц характеризовался показателем в 2,2%, пишет ТАСС.

Среди безработных лица женского пола составили почти половину — 49,6%, при этом уровень женской безработицы оказался слегка выше мужской — 2,2 против 2,1%. Распределение по месту жительства выглядит неравномерно: к городским жителям относятся две трети безработных (1 миллион человек), тогда как в сельской местности эта цифра равна 0,6 млн.

Особенностью ноябрьской статистики является значительное присутствие молодых соискателей, впервые выходящих на рынок труда. На долю граждан моложе 25 лет пришлось 19,5% безработных, а половина безработных не имела опыта трудоустройства вообще.



Ранее «Реальное время» писало, что уровень занятости населения достиг 61,8%.



Ариана Ранцева