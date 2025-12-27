«£800 млрд — оборот исламских финансов в Англии, неужели у нас будут трудности?»

В Казани открылся центр AAOIFI — международного законодателя в области бухгалтерских стандартов исламского банкинга

Фото: Динар Фатыхов

«Эффект от нашего присутствия в Казани будет заметен достаточно скоро. Мы намерены действовать быстро и целенаправленно — первые результаты объявим на международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», — пообещал вчера его превосходительство шейх Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа во время пребывания в Казани, где открылся представительский центр AAOIFI. Наиболее перспективным инструментом привлечения исламских инвестиций он назвал сукук — российский аналог облигационного займа уже разработан и находится на утверждении в ЦБ. Рустам Минниханов призывал руководство Банка России сделать эксперимент по партнерскому финансированию бессрочным, но там настаивают, что сначала нужно согласовать единые бухгалтерские стандарты, унифицированные с AAOIFI. После этого в эксперимент смогут войти остальные регионы, пообещал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Российский центр AAOIFI в Казани создается для поддержки стран СНГ

Международная организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) открыла в Казани первый российский представительский центр. Это стало важным событием в мире исламского банкинга, так как без сближения с общепризнанными шариатскими аудиторами невозможна финансовая интеграция. В практическом смысле приход AAOIFI можно сопоставить с международным аудитором Ernst & Young, которая в свое время ввела в практику аудит финансовой отчетности компаний по МСФО. Правда, AAOIFI нацелена не проверять деятельность бизнеса, а формировать и внедрять международные стандарты шариата в России и странах СНГ. Политическое признание исламские стандарты получили в ноябре этого года. Банк России присоединился к AAOIFI в категории «регуляторные и надзорные ведомства» и подписал с организацией меморандум о взаимопонимании, сообщала пресс-служба ЦБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Открытие центра формирует важную основу для развития отрасли. AAOIFI — признанный лидер по формированию стандартов, которые применяются в десятках стран и служат основой для прозрачности, устойчивости и доверия на финансовом рынке, — сказал раис РТ Рустам Минниханов, приветствуя почетных арабских шейхов. Из Абу-Даби в Казань прилетели председатель попечительского совета AAOIFI шейх Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа и его сподвижник.

Сам офис AAOIFI открылся в здании Министерства экономики РТ, но гости собрались обсудить задачи и его роль в развитии исламского финансирования в новом отеле Millennium Panorama Hotels. По словам шейха Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа, представительство ориентировано не только на российский рынок, но и нацелено на выход в страны СНГ. «Исламский представительский центр в Казани создается для поддержки исламских финансов по всем странам СНГ», — сказал он, добавив, что там проживает больше 100 млн мусульман и 150 миллионов не мусульман.

Российский аналог сукук по стандартам AAOIFI будет готов в феврале

«Интерес к партнерскому финансированию растет по всему миру. Стандарты AAOIFI позволяют нам говорить на одном языке с инвесторами из многих стран, с которыми Россия активно развивает экономические связи», — отметила в видеоприветствии глава Центробанка Эльвира Набиуллина, чье выступление транслировалось в первые минуты встречи. Глава Минфина РФ также с экрана заверил, что «развитие партнерского финансирования — одна из его стратегических целей», так как Россия становится частью глобальной экосистемы партнерских финансов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глобальные активы исламских финансов превышают $6 трлн, и ожидается, что к концу 2029 года эта цифра достигнет $9,7 трлн, сообщил шейх Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа. По его словам, исламские финансы растут в среднем на 10—12% в год. Экосистема объединяет 1 600 исламских финансовых институтов по всему миру. Наиболее востребованным инструментом в странах является размещение облигаций — сукук. Их объем только для государственных нужд превышает триллион рублей. Позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о завершении разработки российского аналога сукук по стандартам AAOIFI. Он прошел экспертизу ЦБ, но его вернули с замечаниями. «Они носят, скорее, технический характер. В январе — феврале доработаем, и на наш взгляд стандарт может работать», уточнил он.

Шейх Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа: будем помогать открывать «исламские окна»

Чем будет заниматься исламский центр в Казани? По словам шейха Ибрагима бин Халифа Аль-Халифа, он будет оказывать поддержку правительству, регуляторам и другим участникам рынка в создании финансовых продуктов. Кроме того, предоставит практические консультации финансовым институтам. Это касается как традиционных банков, изучающих возможность предоставления услуг через «исламские окна», так и отдельных исламских банков, налаживание системы страхования takaful. Кроме того, центр будет заниматься подготовкой сертифицированных экспертов — в Татарстане их всего шесть, а в регионах — только по одному.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Эффект от нашего присутствия в Казани будет заметен достаточно скоро. Мы намерены действовать быстро и целенаправленно — первые результаты объявим на международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», пообещал шейх Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа «Через 10 лет мы видим Казань не просто региональным центром исламских финансов, но и вратами, связывающими экономики СНГ с партнерами с Ближнего Востока и Юго-Восточного региона», — с оптимизмом закончил он речь.

Аксаков: участников эксперимента станет больше после утверждения стандартов

Три года назад в России стартовал эксперимент по партнерскому финансированию. Он проходит на территории Татарстана, Башкортостана, Чечни и Дагестана. Этот вид деятельности опирается на нормы шариата, который в том числе запрещает некоторые банковские инструменты, например кредиты под проценты. Вместо них предлагаются другие формы — рассрочка, лизинг, долевое финансирование. В этом году эксперимент продлили еще на три года — до 1 сентября 2028 г. На текущий момент участниками партнерского финансирования являются 34 организации. Объем сделок составляет 6 млрд рублей.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

При этом Госдума получила множество обращений от регионов с просьбой включить их в перечень участников программы партнерского финансирования. «Меня как депутата Госдумы атаковали [главы] субъектов. Однако, чтобы не задерживать принятие закона о продлении эксперимента, мы решили ограничиться теми субъектами, которые уже участвовали. Но как только будут утверждены стандарты партнерского финансирования, число регионов — участников будет расширено. Их разработкой занимается рабочая группа при Ассоциации российских банков. По предложению Минниханова в нее может войти шейх Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа, сообщил Аксаков.

С другой стороны, за широкое внедрение исламских стандартов на заседании ратовали представители финансовых органов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана. Рустам Минниханов предложил обменяться опытом и перейти на общие стандарты, так как страны функционируют в едином экономическом пространстве. Решили посвятить этому вопросу отдельную сессию на международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Наши коллеги из Казахстана и Узбекистана стартанули раньше, было бы логично, если бы наше банковское законодательство также было гармонизировано, чтобы избежать расхождений, — сказал он.

Исламский банкинг — это не вероисповедание, а инвестиции

Глава республики призывал руководство ЦБ сделать эксперимент по партнерскому финансированию бессрочным, но там объяснили, что сначала нужно согласовать единые бухгалтерские стандарты, унифицированные с AAOIFI, чтобы не подорвать доверие к этому инструменту.

«Существует заблуждение, будто исламские финансы навязываются. На самом деле — это лишь один из финансовых инструментов», указал он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«К примеру, объем исламского банкинга в Англии достигает 800 млрд фунтов стерлингов. Почему же англичане не видят в этом противоречия, а мы испытываем трудности? », — убеждал Рустам Минниханов избавляться от предрассудков и шире применять исламские инструменты для привлечения финансирования в страну.

— Исламские каноны, безусловно, существуют. С одной стороны, мы стремимся удовлетворить потребности тех, кто следует этим предписаниям. С другой стороны, разработанные нами инструменты не вступают в противоречие с православными или иными религиозными нормами и не ограничивают их последователей в проведении каких-либо мероприятий. Сегодня развитие является ключевым направлением инвестиций, — отметил он.



Откуда могут поступать эти инвестиции? «Существует огромный потенциал для роста исламского банкинга. Этим потенциалом необходимо воспользоваться. Россия, Узбекистан, Азербайджан — все эти страны сегодня активно стремятся к развитию в этой сфере. К счастью, мы уже прошли этап, когда приходилось годами объяснять необходимость и безопасность этого направления. Внедрение исламских финансов не несет никакого вреда стране или ее гражданам. Никто, ни на миллиметр вреда не получит», — заключил он.