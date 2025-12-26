Новости общества

14:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 99 классов закрыты на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ

20:59, 26.12.2025

Карантин объявлен в 30 образовательных учреждениях Казани и Камского Устья

В Татарстане 99 классов закрыты на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ
Фото: Артем Дергунов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина проинформировала журналистов на пресс-конференции, что в Татарстане закрыто на карантин 99 школьных классов. Причиной временной остановки учебного процесса стали массовые заболевания учащихся простудой и вирусными инфекциями.

Карантин объявлен в 30 образовательных учреждениях Казани и Камского Устья. Решение принято в соответствии с нормами СанПиН, предусматривающими такую меру при заболевании более 20% учеников конкретного класса.

Ранее «Реальное время» писало, что эпидпорог по гриппу превышен в 26 регионах России.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также