В Татарстане 99 классов закрыты на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ

Карантин объявлен в 30 образовательных учреждениях Казани и Камского Устья

Фото: Артем Дергунов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина проинформировала журналистов на пресс-конференции, что в Татарстане закрыто на карантин 99 школьных классов. Причиной временной остановки учебного процесса стали массовые заболевания учащихся простудой и вирусными инфекциями.

Карантин объявлен в 30 образовательных учреждениях Казани и Камского Устья. Решение принято в соответствии с нормами СанПиН, предусматривающими такую меру при заболевании более 20% учеников конкретного класса.

Ранее «Реальное время» писало, что эпидпорог по гриппу превышен в 26 регионах России.

Ариана Ранцева