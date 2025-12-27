Таиланд и Камбоджа вновь подписали заявление о прекращении огня на границах

Переговоры прошли на контрольно‑пропускном пункте Бан Пхакрат в таиландской провинции Чантхабури

Фото: Динар Фатыхов

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на границе. Министры обороны двух стран — Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха — подписали соответствующее заявление. Режим прекращения огня начал действовать с 27 декабря, сообщает Thai PBS.

Переговоры прошли на контрольно‑пропускном пункте Бан Пхакрат в таиландской провинции Чантхабури. Встреча длилась 40 минут, из них 15 минут говорили только министры.



Напомним, что конфликт на границе начался 7 декабря. Стороны применяли тяжелую технику, артиллерию и авиацию. К 22 декабря потери были серьезными:

в Таиланде погибли 22 военнослужащих, более 120 получили ранения;

в Камбодже погибли 30 гражданских, 87 человек пострадали.

Более 400 тысяч жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть дома у границы.

Причина спора — неразделенные участки границы, оставшиеся со времен Французского Индокитая. Границы между Сиамом (сейчас Таиланд) и французскими владениями демаркировали в 1907 году, но некоторые труднодоступные участки тогда не учли. После того как Камбоджа стала независимой в 1953 году, эти земли стали предметом разногласий.

Наталья Жирнова