Таиланд и Камбоджа вновь подписали заявление о прекращении огня на границах
Переговоры прошли на контрольно‑пропускном пункте Бан Пхакрат в таиландской провинции Чантхабури
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на границе. Министры обороны двух стран — Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха — подписали соответствующее заявление. Режим прекращения огня начал действовать с 27 декабря, сообщает Thai PBS.
Переговоры прошли на контрольно‑пропускном пункте Бан Пхакрат в таиландской провинции Чантхабури. Встреча длилась 40 минут, из них 15 минут говорили только министры.
Напомним, что конфликт на границе начался 7 декабря. Стороны применяли тяжелую технику, артиллерию и авиацию. К 22 декабря потери были серьезными:
- в Таиланде погибли 22 военнослужащих, более 120 получили ранения;
- в Камбодже погибли 30 гражданских, 87 человек пострадали.
Более 400 тысяч жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть дома у границы.
Причина спора — неразделенные участки границы, оставшиеся со времен Французского Индокитая. Границы между Сиамом (сейчас Таиланд) и французскими владениями демаркировали в 1907 году, но некоторые труднодоступные участки тогда не учли. После того как Камбоджа стала независимой в 1953 году, эти земли стали предметом разногласий.
