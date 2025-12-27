Рустам Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке России
«Гордимся!» — на татарском написал глава республики о спортсменах
Рустам Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке России. «Гордимся!» — на татарском написал глава республики о спортсменах в своем MAX.
— С победой в суперкубке, Зенит! Горурланабыз! — говорится в поздравлении раиса.
Напомним, что казанская волейбольная команда «Зенит-Казань» накануне забрала первенство в Суперкубке России по волейболу, победив новосибирский «Локомотив» в решающем матче финала. Встреча закончилась победой команды из Казани со счетом 3—1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».