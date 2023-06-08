Число россиян, отравившихся суррогатным алкоголем, возросло до 97

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России число людей, отравившихся суррогатным сидром, возросло до 97. Из них 31 человек скончался, сообщили в Минздраве страны.



Число умерших после отравления суррогатным сидром увеличилось, в частности, в Ульяновской области — в регионе зафиксировали 21 летальный случай. Всего пострадавших 65.



Из оборота в России изъяли 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления. Самые большие партии выявили в Астраханской и Курганской областях, а также в Удмуртии.

После массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» выступила с инициативой возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в одно производство. Самарскому предпринимателю, обвиняемому в производстве суррогатного сидра, предъявили обвинение.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Елизавета Пуншева