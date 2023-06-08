СК начал доследственную проверку по факту гибели казанского судьи
Сегодня ночью в Казани погиб судья Кировского райсуда Артем Бартенев. По предварительной версии, он упал с 12-го этажа дома, в котором проживал. Следком по РТ начал доследственную проверку по факту случившегося.
Источники «Реального времени» не исключают, что, с учетом статуса погибшего, материалы могут быть переданы в отдел по расследованию особо важных дел.
Информацию о времени и месте панихиды в Кировском суде Казани пока не сообщают.
На должность федерального судьи Бартенев был назначен Указом президента РФ в июле 2022 года, ранее он возглавлял отдел в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане.
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