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СК начал доследственную проверку по факту гибели казанского судьи

10:18, 08.06.2023
СК начал доследственную проверку по факту гибели казанского судьи
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня ночью в Казани погиб судья Кировского райсуда Артем Бартенев. По предварительной версии, он упал с 12-го этажа дома, в котором проживал. Следком по РТ начал доследственную проверку по факту случившегося.

Источники «Реального времени» не исключают, что, с учетом статуса погибшего, материалы могут быть переданы в отдел по расследованию особо важных дел.

Информацию о времени и месте панихиды в Кировском суде Казани пока не сообщают.

На должность федерального судьи Бартенев был назначен Указом президента РФ в июле 2022 года, ранее он возглавлял отдел в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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