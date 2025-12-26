Минниханов обсудил планы модернизации промпроизводств в Татарстане с замглавы Минпрома России
Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадием Абраменковым. Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ, при встрече присутствовали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко, сообщили в пресс-службе раиса.
Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего экономического развития Татарстана, уделяя особое внимание вопросам модернизации и расширения производства на ключевых предприятиях республики.
Ранее «Реальное время» писало, что Минпромторг изменит механизм параллельного импорта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».