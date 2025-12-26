В Казани подготовили крупнейший городской коллектор к капитальному ремонту
С объекта уже вывезли около 40 тонн мусора
Муниципальные службы Казани приступили к подготовке крупного коллектора в районе железнодорожной станции Тихорецкая к капитальному ремонту. Специалисты предприятия «Водоканал» извлекли из подземных камер более 40 тонн различного мусора, включая иловую массу, старые ткани и мокрые салфетки, сообщает пресс-слубжа мэрии Казани.
Объект был построен в 1974 году, его износ составляет 100%. Здесь неоднократно случались аварии — зафиксировано восемь происшествий за годы эксплуатации. Через данную магистраль осуществляется водоотведение из более чем тысячи многоэтажных домов, учебных заведений и лечебных учреждений центральных районов города.
Основная сложность заключается в расположении коллектора под путями железной дороги, что усложняет техническое исполнение будущих восстановительных работ. Тем не менее сотрудники ОАО «РЖД» оказывают помощь муниципальным работникам.
Реализовать проект модернизации планируется в будущем году. Уже разработана заявка в рамках региональной программы по улучшению коммунального хозяйства Татарстана.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани завершили основные противопаводковые работы.
