Официальной датой встречи Трампа и Зеленского стало 28 декабря

Это подтвердил Белый дом

Официальной датой встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стало 28 декабря. Это подтвердил Белый дом, сообщает «Интерфакс».

Согласно расписанию Трампа, встреча пройдет во Флориде в воскресенье в 15:00 по местному времени (23:00 по мск).

Трамп в эксклюзивном интервью изданиям Politico и New York Post обозначил свою позицию касательно мирного плана, предложенного главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил, что этот план не имеет силы и значения без его личного одобрения.

— У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет, — сказал Трамп.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести общенациональный референдум по принятию мирного плана из 20 пунктов, но для этого необходимо полное прекращение боевых действий на протяжении 60 дней.

Наталья Жирнова