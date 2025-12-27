Главаря РДК* Дениса Капустина** ликвидировали
Об этом сообщают украинские СМИ
Главаря запрещенного террористического «РДК»* Дениса Капустина** уничтожили. Об этом сообщают украинские СМИ, передает РИА «Новости».
Напомним, что Капустин ** пожизненно осужден в России. В марте 2023 года ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева в Брянской области. Террористы намеревались взорвать его автомобиль, как при убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
По данным спецслужбы, организатор преступления — гражданин России Денис Капустин**. Позже его объявили в розыск.
Справка
* — признана в России террористической организацией
** — внесен в России в перечень экстремистов и террористов
