Минздрав продлит работу медиков и фармацевтов без аккредитации до конца 2026 года

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов

Фото: Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения подготовило приказ, продлевающий возможность работы без прохождения аккредитации для отдельных категорий медицинских и фармацевтических работников. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Если приказ будет утвержден, он вступит в силу 1 января 2026 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

Согласно проекту, специалисты, чьи сертификаты были зарегистрированы в 2021 году и истекают в 2025‑м, смогут продолжать профессиональную деятельность без новой аккредитационной процедуры до 31 декабря 2026 года. В пояснительной записке к приказу ведомство объясняет, что такая мера направлена на поддержание укомплектованности медицинских организаций кадрами. Кроме того, отсрочка даст специалистам время качественно подготовиться к обязательной аккредитации в следующем году.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Напомним, что медицинские кадры — серьезная боль всей медицинской системы страны. В Татарстане работает около 13 000 врачей. Среднестатистически татарстанский врач в государственной системе здравоохранения работает в среднем на 1,4 ставки. Подробнее о здравоохранении в республике по итогам 2025 года — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова