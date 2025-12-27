Бизнес-обзор: основатель «Траттории» начал реорганизацию, «Нижнекамскшина» заключила сделку

Холдинг «Чистополье» выкупил «Лениногорскую птицефабрику», пострадавшую два года назад от птичьего гриппа

На этой неделе совладелец «Траттории Груп» и сети фитнес-клубов «Максимус» Айрат Шарапов начал реорганизацию своей компании «Патрон» на ул. Чистопольской. Нижнекамские шинники поручились за ТД «Кама» перед банком «Зенит» на 200 млн рублей. «Лениногорскую птицефабрику» выкупил холдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Основатель «Траттории» пустит в ход «Патрон»

В четверг стало известно о скорой смене статуса компании «Патрон» известного казанского ресторатора Айрата Шарапова, развивавшего сеть заведений итальянской кухни «Траттория». Сообщается, что фирма пройдет процедуру реорганизации. Она зарегистрирована по адресу: ул. Чистопольская, 9а — в построенном предпринимателем трехэтажном здании, где он запускал свой первый ресторан.

— Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Патрон» (протокол №23 от 24 декабря 2025 года) принято решение о реорганизации в форме выделения и создании путем реорганизации ООО «Бизнес Пространство» (место нахождения: 420140, г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.155, офис 21), — говорится в сообщении компании.

Требования кредиторов о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены не позднее чем в течение 30 дней после опубликования уведомления о реорганизации. «Патрон» специализировался в области ресторанной деятельности и услуг по доставке продуктов питания. Новая фирма «Бизнес пространство» будет иметь другой вид деятельности сообщили изданию в компании, но не уточнили — какой именно.

По адресу Фучика, 155 находится второе здание бизнесмена — торговый центр «Азино». У него в собственности еще один ТЦ «Московский» на ул. Баруди. Айрат Шарапов совместно с партнером Сергеем Хрулевым основал «Тратторию Груп» в 2006 году, занимался строительством нежилых помещений, развивал ресторанный бизнес, фитнес-услуги, спа-комплекс, бильярдный и ночной клубы. Сейчас рестораны «Траттория», судя по открытым данным, не работают — дозвониться по их телефонам не удалось. Шарапову принадлежит семь компаний с общим оборотом около 200 млн рублей. Выручка самого «Патрона» в прошлом году составила 89 млн, чистая прибыль 39,7 млн.

НКШ выступила поручителем для ТД «Кама» перед банком «Зенит»

«Нижнекамскшина» во вторник заключила сделку стоимостью около 200 млн рублей. Это договор поручительства с принципалом ТД «Кама» за возмещение гаранту — Банку «Зенит» любых сумм, уплаченных им по гарантиям, выданным во исполнение договора об условиях предоставления банковских гарантий.

Договор вступает в силу с даты подписания сторонами — 23 декабря 2025 года — и действует до истечения срока поручительства — 30 апреля 2032 года. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 189 млн рублей, 2,04%. Стоимость активов эмитента — 9,25 млрд рублей.

Сделка была одобрена заседанием Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» 19 декабря. Из отчета компании по РСБУ следует, что чистая прибыль НКШ за первое полугодие 2025-го сократилась на треть, до 210,8 млн рублей, по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период. В ноябре, как сообщили «Известия», производители шин в России, включая нижнекамских шинников, пожаловались на демпинг со стороны азиатских конкурентов — из Таиланда, Вьетнама и Китая.

Как ранее рассказывало «Реальное время», прошлым летом татарстанский шинный комплекс, выкупленный республикой у «Татнефти», перешел к новому собственнику. Сделку заключили по шести предприятиям, включая ПАО «Нижнекамскшина». Вместо контролируемого татарстанским правительством ТНХИ новым учредителем этих фирм стала московская компания АО «Воронеж. Искусственный интеллект» Марины Стрельцовой. Впрочем, в отрасли говорят, что активы по-прежнему подконтрольны республике, а изменения были формальными.

Холдинг «Чистополье» выкупил «Лениногорскую птицефабрику»

В среду у «Лениногорской птицефабрики» изменился состав учредителей. Контрольный пакет акций компаний в 99% перешел от ООО «Жак» к АО «ХК «Чистополье» Альберта Хуснуллина. Еще 1% остается у Наиля Залакова, операционного директора того же холдинга.

Фирма «Жак», которую через ее учредителей связывают с семьей Хуснуллиных, как и Залаков, вошла в уставный капитал лениногорского общества в декабре два года назад. До них предприятие полностью принадлежало местному ИП, главе КФХ Накипу Хайрутдинову.

В том же 2023 году птицефабрика сильно пострадала от вспышки птичьего гриппа. В результате было уничтожено 213 тысяч кур-несушек и 225 тысяч яиц. Глава районного сельхозуправления оценивал ущерб минимум в 100 млн рублей. Вероятно, структуры сына российского вице-премьера, ставшие акционерами в тот период, и помогли восстановить производство.

Птицефабрика была основана в 1968 году на 80 тысяч кур-несушек, но позднее проектную мощность увеличили. Сегодня предприятие занимает площадь 33 гектара, занимается производством куриного яйца. По информации самого производителя, выпускает в год 65 млн яиц.

Последние два года компания терпит убытки — в 2024-м их размер вырос до 104 млн рублей. Оборот предприятия в том же году упал на 15%, до 118 млн рублей.

Полмиллиарда на промпарки, льготные кредиты под инвестиции

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. В частности, сообщило о новом конкурсе Минэкономики РТ, которое намерено разыграть 500 млн рублей среди промпарков республики. Основным претендентом может стать УК промпарка по ремонту газовых турбин «Турбина», созданного московской «ДМЭнерджи».

«При распределении субсидий конкурсная комиссия Минэкономики РТ руководствуется принципом адресной поддержки. УК промпарка должна убедить, что госинвестиции приведут к росту налогов от резидентов, а не просто ей хочется вбухнуть деньги», — обозначил Константин Пучкин, глава «УК промышленного парка», выигравшей в прошлом году 178 млн рублей для челнинского промпарка «Развитие». Очередной конкурсный отбор по распределению «инфраструктурных» субсидий среди промпарков республики стартовал в конце этого года. Борьба обещает быть нешуточной.

В 2026 году будет расширена льготная программа инвесткредитования малого и среднего бизнеса — лимит по ней планируется удвоить, при этом минимальный размер кредита будет снижен до 25 млн рублей. Станет длиннее и список отраслей, для которых эти займы будут доступны, — в него войдут креативные индустрии, а также кредиты смогут получить малые технологические компании и МСП в приграничных регионах. Кто от этого выиграет и как изменятся стоимость заемных денег и бизнес-климат — выясняло «Реальное время».