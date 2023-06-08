Дмитрий Песков: подрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса усложняет продление зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам, на судьбе сделки такое ЧП может сказаться «только негативно»:

— Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой, — приводит ТАСС его слова.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса. Инцидент произошел еще 5 июня в районе 9 часов вечера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса может занять до трех месяцев.



Аммиакопровод Тольятти — Одесса — это трубопровод, предназначенный для перекачки аммиака из России по территории Украины на экспорт. Его контролируют частные российские партнеры «Трансаммиак» и частные украинские партнеры «Укрхимтрансаммиак».

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Маргарита Головатенко