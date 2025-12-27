Егор Тарнавский: «Для нас во главе угла всегда стоит человек»

Глава Новошешминского района — о 32 наказах от жителей, о планах на улиточную ферму и экоотель, о человекоцентричности в управлении

Фото: Артем Дергунов

Егор Тарнавский, который 8 месяцев назад стал главой Новошешминского района, поделился с «Реальным временем» первыми итогами своей работы и рассказал о больших планах. Например, в районе собираются восстановить крепость XVII века и проводить в ней фестивали. Кроме того, в планах развитие этнотуризма, постройка экоотеля рядом с целебным источником. В Новошешминске появятся экстрим-парк и ледовая арена, а экопарк уже построен на средства муниципального бюджета. Ремонтируются школы, строятся дороги, планируется открытие племенного центра и улиточной фермы — развитие продолжается. Глава Новошешминского района описывает тренды развития сельской территории современного Татарстана и делится планами на привлечение в район молодых специалистов. Подробнее — в расшифровке интервью Егора Тарнавского.

«Первое, что я сделал, приступив к работе, — встретился с жителями района»

— Как прошел этот год для вас в новой для вас роли — главы района? Какие задачи вы ставили перед собой в первую очередь?

— Символично получилось, что именно сегодня, 24 декабря, ровно 8 месяцев с того дня, как я приступил к работе в Новошешминском районе. Год получился очень динамичным. В первую очередь я ставил перед собой задачу изучить район, понять структуру экономики, социального и инфраструктурного блока. Сначала нужно вникнуть в задачу, чтобы определить потенциальные точки роста, наметить стратегию и вектор работы и в дальнейшем планомерно, созидательно, поступательно развивать наш район.

— Учитываете ли вы в определении этих точек роста мнение жителей? Как происходит с ними взаимодействие в части инфраструктурных проектов?

— Для нас во главе угла всегда стоит человек, мы работаем человекоцентрично. Первое, что я сделал, приступив к работе, встретился с жителями района, с рабочей молодежью, чтобы понять их потребности. Чтобы не работать как в темном туннеле, а понимать, какие приоритетные направления просят развивать наши жители. Тогда от них мне поступило 32 наказа, этот список у меня всегда под рукой, и 30 из них мы уже реализовали. В их числе были и вопросы инфраструктуры. Например, люди жаловались на недостаточный напор воды в райцентре — при поддержке внебюджетного сектора мы поставили дополнительную водонапорную башню в микрорайоне Западный. Поступали и не настолько капиталоемкие запросы, например, жалобы на недостаточное количество остановочных павильонов. Эта задача частично уже решена.

Главная задача, которую мы поставили перед собой в этом году, максимальное взаимодействие с жителями. Я поставил перед своей командой цель: максимальную открытость работы. Чтобы по любому удобному для себя каналу житель мог связаться с нами, максимально быстро получить обратную связь и, в идеале, решение своей проблемы.

Раз в две-три недели я провожу прямые линии в своих соцсетях. Это тоже для меня хороший способ собрать актуальные вопросы, которые волнуют новошешминцев, и ответить на них. На наш с коллегами взгляд, это правильный путь — прямое взаимодействие с жителями.

В летний период мы провели 52 встречи с жителями Новошешминского района и трудовыми коллективами. На них было озвучено 103 вопроса, мы планомерно стараемся их отработать. Решено уже порядка 25% из них.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Я поставил перед своей командой цель: максимальную открытость работы. Чтобы по любому удобному для себя каналу житель мог связаться с нами, максимально быстро получить обратную связь и, в идеале, решение своей проблемы.

Ремонт школ и дорог — уже сейчас, ледовая арена и ремонт ЦРБ — в перспективе

— Как продвигается дорожное строительство в районе?

— Среди запросов жителей района значительная доля принадлежит строительству дорог. В этой связи хотелось бы поблагодарить власти республики и руководство соседнего, Нижнекамского района. Благодаря им в 2025 году был проведен ремонт дороги, ведущей из Нижнекамска в наш район, в сторону деревни Шереметьевка. По этому направлению постоянно ездят наши жители, но поднимали вопрос и предприниматели, которые принимают поставки товаров из Нижнекамского района. Эта дорога была очень проблемная, но в нынешнем году ее отремонтировали.

— Какие еще инфраструктурные проекты вы проводили в районе в 2025 году?

— Помимо дорожного строительства, в этом году мы участвовали еще в 17 программах. Мероприятий реализовано на 200 миллионов рублей. Это строительство, благоустройство и т. д. Например, летом сделали капитальный ремонт в Новошешминской гимназии. Это один из опорных объектов образования района, самая крупная наша школа: в ней учатся более 300 ребят, в том числе и дети из соседних сел. В гимназии отремонтировали коммуникации, полностью поменяли интерьерную концепцию на современную и психологически комфортную, обновили подсветку школьного двора и сделали ландшафтное благоустройство.

— Что из инфраструктурных проектов на очереди?

— В 2026 году району одобрен 1 млрд рублей на инфраструктурные проекты. В первую очередь, благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, в рамках республиканской программы у нас будет построена крытая ледовая арена. Это будет один из самых капиталоемких проектов.

Порядка 200 миллионов рублей будет направлено на ремонт второй опорной школы Новошешминского района — средней школы. Это еще один ключевой объект для района — школа будет закрывать техническое направление обучения.

Кроме того, в течение ближайших нескольких лет проведем ремонт в Центральной районной больнице. Это дорогостоящий проект, он будет реализован в несколько этапов. Будет обновлена и база оборудования.

Среди запросов жителей района значительная доля принадлежит строительству дорог. предоставлено администрацией Новошешминского района

«Надо дать понять молодежи, как уютно жить и развиваться в родном районе»

— Как развивается школьное образование в районе?

— В Новошешминской средней школе в этом году мы открыли энергокласс, в ней будет обновлена техническая база. Также при поддержке Минсельхозпрода Республики Татарстан и холдинговой компании «Чистополье» мы оснастили агротехнологический класс в Зиреклинском лицее. Это сильный лицей, там традиционно сильны физика и химия, и вот теперь будет существенно усилена биология.

Кроме того, мы взаимодействуем с учебными заведениями — например, с Аграрным университетом. С нынешнего года взаимодействуем с КНИТУ (КАИ) — сформирована группа детей, которые каждую неделю приезжают в Казань (район организует транспорт) и учатся на базе университета авиамоделированию и управлению беспилотными системами. Я считаю, что технические навыки в современном мире очень важны, а задача муниципалитета максимально этому способствовать. Работаем и с КГЭУ, с Энергоуниверситетом сейчас прорабатываем вопрос создания в районе колледжных классов. К сожалению, сегодня мы не имеем в районе среднеспециальных учебных заведений, но мы хотим делать шаги в этом направлении. Выпустившись из колледжных классов, ребята смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Отдельным блоком идет взаимодействие в рамках цифровизации с ИТ-парком им. Башира Рамеева. Во-первых, наши ребята в этом году впервые приняли участие в Kazan Digital Week в битве роботов. А сейчас они в ИТ-парке продолжают этому учиться на регулярных занятиях.

И, наконец, отрадно, что Совет нашего района поддержал инициативу объявить 2026 год Годом всестороннего развития детей и молодежи.

— Важно, чтобы молодежь не только имела возможность получить сильное профессиональное образование, но и хотела бы вернуться назад, в родной район. Это вызов. Как вы планируете на него отвечать?

— Формирование молодежной политики — еще одна моя важная задача. Мы переформатировали подход. До этого было некоторое навязывание: «Возвращайтесь в район, вы нужны району». А сейчас мы приветствуем плавный подход в этом направлении. Надо дать понять молодежи, как уютно жить и развиваться в родном районе, где созданы все необходимые условия для комфорта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мы сформировали перечень первичных и вторичных потребностей, обеспечить которые нужно для того, чтобы наша молодежь возвращалась в район. В основе пирамиды — заработная плата и жилье

— Чтобы они возвращались на малую родину, им нужно создать условия. Что вы делаете в этом направлении?

— Я всегда привожу пример по аналогии с пирамидой потребностей. Мы сформировали перечень первичных и вторичных потребностей, обеспечить которые нужно для того, чтобы наша молодежь возвращалась в район. В основе пирамиды — заработная плата и жилье. По заработной плате у нас в районе все очень достойно: средняя зарплата более 95 тысяч рублей.

— Но за это надо сказать спасибо нефтяникам?

— Действительно, в районе работают семь малых нефтяных компаний, которые многое делают для развития и платят своим сотрудникам достойную зарплату. Вместе с тем, неплохо зарабатывают новошешминцы и в сельском хозяйстве — агрохолдинги не скупятся на вознаграждение для сотрудников.

Но, конечно, в первую очередь нужно позаботиться о жилье. К сожалению, рынок жилья в нашем районе не так гибок — средняя плата за аренду квартиры в Новошешминске 15—20 тысяч рублей. Кроме того, комфортного жилья для аренды в районе еще и не так много. Поэтому для себя я с самого начала поставил задачу проработать арендный дом, арендное жилье. Благодаря поддержке руководства республики, в ближайшее время у нас начнется строительство 24-квартирного арендного дома для социального найма. Примерная стоимость аренды квадратного метра жилья там будет в районе 100 рублей, в доме будут 12 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир.

Это позволит нам привлечь в район специалистов бюджетной сферы: сотрудников органов самоуправления, медиков, учителей, культурных работников. Дело вот в чем: как мы уже обсудили, в районе работают нефтяные компании, которые оказывают своим сотрудникам серьезную материальную и социальную поддержку. За это им большое спасибо. Но в то же время за счет этого они оттягивают на себя потенциальных сотрудников бюджетной отрасли. Человек часто выбирает работать вахтовым методом за высокую зарплату, а не по специальности в школе или в клубе. Поэтому я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на создании условий для жизни и работы бюджетников. Благо на это есть и республиканские программы финансирования.

— Насколько острая проблема с бюджетными кадрами сейчас в районе? Кого особенно не хватает? Возвращаются ли целевики?

— Как и в других районах, специалистов не хватает в органах самоуправления, внутренних дел, в здравоохранении и образовании. Мы со своей стороны стараемся вести точечную работу с каждым молодым специалистом, который потенциально может к нам приехать.

С нынешнего года вдвое увеличена ежегодная выплата молодым учителям, которая выдается на протяжении трех лет после первого года работы в районе. Если раньше, отработав первый год в районе, педагог последующие три года получал выплату в 50 тысяч рублей, то теперь она составляет 100 тысяч. Таким образом мы поощряем наших специалистов. Сейчас введена такая же практика в органах МВД.

В этом году в Новошешминский район вернулись работать 2 учителя-целевика. Однако потребность в педагогах все равно, конечно же, сохраняется. Разумеется, нужны врачи: есть примеры, когда семьями приезжают сюда работать, но важно это направление развивать и продолжать.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С нынешнего года вдвое увеличена ежегодная выплата молодым учителям, которая выдается на протяжении трех лет после первого года работы в районе.

«Инфраструктура, дороги, тротуары и даже ПВЗ — все это у нас есть и не уступает городу»

— Итак, тренды развития сельской территории таковы, что жить здесь должно быть не менее комфортно, чем в городе. Как вы работаете в этом направлении?

— По крайней мере, я перед собой ставлю именно такую задачу. И инфраструктура, и дороги, и тротуары, и даже пункты выдачи заказов маркетплейсов — все это у нас есть и не уступает городу. Мы хотим проработать единую концепцию и стилистику оформления района и сел.

Сейчас прорабатываем запуск автобусного маршрута внутри Новошешминска — географически наш райцентр довольно протяженный, у нас несколько микрорайонов, и через него проходит оживленная трасса. Поэтому добраться из одного конца Новошешминска в другой пешком — задача не такая простая. Эта проблема актуальна, к примеру, для школьников, которые ходят в спортивные секции и в школу искусств. Их везде вынуждены возить или водить родители. Если будет запущен внутрипоселковый автобус, который будет проходить по маршруту хотя бы раз в полчаса, эта задача будет решена. Маршрут мы уже построили, теперь решаем вопрос по наличию самого автобуса. Думаю, это будет особенная практика для небольших населенных пунктов.

Кроме того, у нас в районе уникальная логистика: до Казани 190 километров, и это самый дальний от нас крупный город республики. До Нижнекамска чуть больше часа езды, Альметьевск — в 45 минутах по новой трассе, до Челнов полтора часа. Все рядом!

— А где погулять вашим жителям? Есть ли для них парки, скверы, общественные пространства?

— Благодаря благотворительному фонду «Татнефти», мы выиграли два гранта. На один из них в следующем году будет благоустроена улица Ленина, одна из центральных наших улиц. Второй грант будет направлен на проектирование современного экстрим-парка. Задача — чтобы это было спортивное сооружение с профессиональными элементами.

— Есть на это запрос у новошешминской детворы?

— А чем новошешминская детвора отличается от казанской или любой другой?

Причем парк этот планируется расположить непосредственно рядом с ледовым дворцом, который будет построен. Это станет единым спортивным кластером. Планируется в парке и прогулочная часть с подсветкой в близлежащей посадке.

Для новошешминцев обустраиваются комфортные парки предоставлено администрацией Новошешминского района

— В 2025 году у вас уже началась организация экопарка. Расскажите подробнее, пожалуйста?

— В непосредственной близости к реке Шешме в этом году из средств муниципального бюджета мы сформировали экопарк. Там все исключительно из дерева: сцена, малые архитектурные формы, подсветка, кострище… Приятно, что парк стал местом притяжения молодежи и детей. Сейчас зима, и в рамках фестиваля «Курше» в субботу в экопарке мы запускаем каток.

В планах на следующий год продолжить развитие экопарка. Сделаем прогулочную зону, обустроим выносную причальную сцену, как будто парящую над водой. Это яркий пример муниципальной инициативы: создание комфортного места для отдыха жителей.

Племенной центр для КРС, разведение улитки и образцово-показательное коневодство

— Перейдем к бизнесу: каковы возможности его развития в вашем районе? Какие вопросы вы получаете от предпринимателей, чего просят они?

— Когда, придя в район, я изучал структуру экономики, то увидел, что 81% экономики — это нефтяная отрасль. Доля малого и среднего бизнеса — всего 8%, у нас около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Есть тут не очень позитивный момент: в приоритете у предпринимателей — торговля. У нас недостаточный уровень производства, есть к чему стремиться и в сфере услуг. У нас есть промпарк, но и там резиденты производят не конечную продукцию, а сырье.

Мы, конечно, работаем с предпринимателями, информируем их о программах поддержки, которая ведется в государстве и республике. Но в то же время надо понимать, что наш район, в том числе и сельскохозяйственный. У нас работают два крупных агрохолдинга: «Агрораздолье» (входит в группу «Чистополье») и «Шешма Агро». Но развитие фермерства — еще одна наша ключевая задача.

Традиционная для района отрасль — коневодство. Реальное время / realnoevremya.ru

— Как планируете его развивать?

— У нас есть ключевая задача — увеличение поголовья КРС. В то же время необходимо немного осовременить наше фермерство. Приведу два примера. Первый: сейчас прорабатывается крупный инвестпроект с обществом «Закрома», которое хочет в следующем году построить в нашем районе крупный селекционный центр по разведению КРС, большую ферму. Уже сформирован земельный участок, и если все получится, то в следующем году мы начнем проект. Мы, со своей стороны, будем его сопровождать, очень заинтересованы в его развитии, на сегодня это один из ключевых вкладов для нас инвесторов в сельское хозяйство района. Там собираются разводить племенных коров и бычков, племенная работа. Разумеется, будет включено и молочное направление работы. Современный доильный зал они уже закупили. Создано будет около 100 рабочих мест.

Поддерживаем мы и малых фермеров. Так, в рамках развития потребительской кооперации мы будем заниматься еще и разведением улитки. Мы уже подобрали помещение для этого инвестора — это Рамиль Галимзянов, глава Helix Group. Будем развиваться. Думаю, в этом вопросе мы получим поддержку еще и от жителей, мы их вовлечем в процесс производства.

— В вашем районе выращивают и еще одних благородных животных.

— Да, конечно. Традиционная для нас отрасль — коневодство. Удивительную работу ведет руководитель Татарского конного завода №57 Николай Скоков. У него 250 рысаков орловской породы. Он взаимодействует и с КНДР. Летом делегация из Северной Кореи приезжала к нам с дружественным визитом.

«Думаю, надо развивать сферу туризма»

— Какие еще точки роста вы видите в своем районе?

— У нас удивительная история. Новошешминск ведет начало с 1610 года как крепость, защищавшая рубежи русского государства от набегов кочевников-степняков. Вокруг районного центра расположены пять старинных слобод, каждая из которых имеет свою историю, свою уникальность. На территории района стоят уникальные старинные храмы. Сохранились и старинные оборонительные валы, которые протянулись по лугам и полям всего района.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поэтому думаю, надо развивать сферу туризма: сельского, этнографического, событийного. Но в этом направлении есть вызовы. Во-первых, потребность в местах размещения. Во-вторых, по моему мнению, нужен единый оператор туризма в районе. Он должен определить перечень маршрутов по потребностям туристов, собрать эти маршруты.

— Проблема мест размещения решается? В районе их действительно совсем немного.

— Сейчас мы прорабатываем возможность строительства экоотеля в Слободе Черемуховой. Проект планируется в рамках вовлечения муниципального имущества в предпринимательство. В селе есть старинное здание школы, которое уже давно не используется. Это добротная трехэтажная кирпичная постройка начала прошлого века. Она была закрыта, когда заработала новая школа.

Первым этапом создания экоотеля как раз и будет вовлечение этого здания. Кроме того, прямо по соседству есть источник лечебной грязи — думаю, его использование откроет для отеля ряд интересных перспектив.

— Уже известен инвестор, который займется этим отелем? И какова сумма инвестиций?

— Вопрос прорабатывается. Первый этап инвестиций оценивается в 316 миллионов рублей.

— Относительно историко-культурного потенциала района: вы говорили, что хотите восстановить старинную деревянную крепость, с которой начинался Новошешминск в XVII веке. Эти планы еще в силе?

— Назад дороги нет. Благодаря нашей команде, мы получили грант на следующий год в рамках уникальной муниципальной практики. Эти средства будут направлены на начало реконструкции нашей исторической крепости. Это тот же холм, где изначально был заложен Новошешминск. Уже первично проработаны сторожевые башни, входные группы, стена, внутреннее подворье. Планомерно будем развивать эту территорию, проводить там событийные фестивали для того, чтобы все могли посетить наш район и познакомиться с его уникальной историей.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— В первую очередь над чем вы будете работать в 2026 году?

— Во-первых, это реализация инфраструктурных проектов, согласованных руководством республики. Во-вторых, акцент сделаем на работе с молодежью. Кроме того, мы будем формировать новые для себя задачи, чтобы их дальше планомерно реализовывать. Задача стоит прорабатывать вопросы финансирования и с федеральным центром, потому что перспективы для развития территорий тоже есть. Это ставим в приоритет. Ну и, конечно, будем работать над дальнейшим экономическим развитием района: хотелось бы перепрофилирования и диверсификации нашей экономики.

Но все вышеперечисленное — это всего лишь инструмент, который в конечном итоге будет работать на «длинный» результат — развитие социального блока. Можно отремонтировать школу и результат увидеть завтра. Можно развить экономику. Но окончательный результат — это благополучие людей. Мы работаем для человека, это наш лозунг. Поэтому мы стараемся быть максимально открытыми для населения и создавать максимально комфортные условия жизни для новошешминцев.

