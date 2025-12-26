Сегодня ночью в Казани начнется масштабная уборка снега с парковок
Городские службы призывают автолюбителей заблаговременно учесть график работ
В ночь с пятницы на субботу администрация Казани проводит уборку снега с городских парковок. Чтобы уборочная техника смогла полноценно очистить проезжую часть, автовладельцев просят переместить машины с определенных участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Расчистка будет происходить следующим образом:
- паркинг по улице Четаева (от Бондаренко до Абсалямова) с 21:00 26 декабря до 05:00 27 декабря;
- парковочные площадки на улицах Айрата Айдинова, Спартаковской, Айвазовского, Маяковского, Островского, Жуковского — с 21:00 26 декабря до 6:00 27 декабря;
- участок Декабристов, д. 83, 85 и 100 — с 21:00 до 23:00 26 декабря;
- Лушникова, д. 8 и 10 — с 21:00 до 23:00 27 декабря .
Также уборка предусмотрена и в последующие ночи:
- улица 2-я Юго-Западная — с 21:00 до 23:00 28 декабря;
- паркинги на улицах Бигичева и Глушко — в ночь с 27 на 28 декабря, с 21:00 до 05:00;
- ул. Вагапова — в ночь с 28 на 29 декабря, с 21:00 до 05:00;
- в ночь с 26 на 27 декабря с 21:00 до 05:00 уборка будет проходить на парковках на улицах Файзи и Красной Позиции.
Городские службы призывают автолюбителей заблаговременно учесть график работ и позаботиться о перемещении своего транспортного средства.
Ранее «Реальное время» писало, что с улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 7,5 тыс. тонн снега.
