Суд оставил землю и причалы в речпорту за «Татфлотом»

КЗИО «ошибочно полагает расположение земельного участка»

Как выяснило «Реальное время», «Татфлот» пока останется в казанском речпорту, хотя власти города обвиняли его в самовольном захвате земли по ул. Портовой и требовали демонтировать причалы. Однако суд отказал Комитету земельных и имущественных отношений в иске к судоходной компании, решение опубликовано на этой неделе и может быть обжаловано.

Самовольно захваченной перевозчиком территорией исполком Казани назвал 2,4 га земли на ул. Портовой, но это не пассажирские пристани, от которых уплывают туристы и дачники. Спорный участок (к/н 16:50:000000:4200) на песчаной косе, которая тянется от полуострова Локомотив по акватории Волги.

— Освободить самовольно используемый земельный участок из состава земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:4200 площадью 24 479 кв. м по ул. Портовой, путем демонтажа причалов, — требовал от СК «Татфлот» казанский КЗИО.

Спорный участок на песчаной косе, которая тянется от полуострова Локомотив по акватории Волги. Скрин карты google.ru/maps, выполнен realnoevremya.ru

Однако в ходе разбирательства суд решил, что «истец ошибочно полагает расположение земельного участка» площадью 2,4 га на землях из состава участка с кадастровый номером 16:50:000000:4200.

Причалы не на земле, а на воде

Спор разгорелся вскоре после того, как в июне прошлого года отдел муниципального земельного контроля исполкома Казани обследовал земельный участок речпорта в 21 га (участок №1, к/н 16:50:000000:4213). Эту землю СК «Татфлот» использует на основании договора аренды от 2012 года со сроком действия до 2061 года — под здания и сооружения пассажирского управления, центрального грузового района и Волжского грузового района.

При обследовании чиновники установили, что судоходная компания дополнительно самовольно использует еще 2,4 га земли (участок №2, к/н 16:50:000000:4200), разместив здесь причалы. КЗИО подал иск, ссылаясь на незаконное использование участка.

Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

В процессе выяснилось, что для речного транспортного обслуживания населения МЗИО РТ передало другому юрлицу — АО «Татфлот» в доверительное управление причал по ул. Портовой протяженностью 870 метров. Представитель Комитета не смог обосновать, на основании каких документов установлена протяженность причала площадью 2,4 га из состава второго земельного участка. АО «Судоходная компания «Татфлот» предоставило суду письмо КЗИО, адресованное АО «Татфлот», с требованием уплатить задолженность за землю, а в ответном письме компания сообщала, что у нее договорные отношения в отношении причалов с МЗИО РТ, а не с казанским КЗИО.

Суд с доводами Комитета не согласился. Было установлено, что причалы обустроили не на земельном участке, а путем засыпки акватории Волги. А использовать поверхностные воды для плавания и стоянки судов, эксплуатации гидротехнических сооружений можно без предоставления водных объектов в пользование. Поэтому суд пришел к выводу, что спорный причал находится в доверительном управлении у другого юрлица — АО «Татфлот», согласно договору с МЗИО РТ. «Органы местного самоуправления, заявляя требование об освобождении спорного земельного участка, в нарушение статьи 65 АПК РФ не доказали нарушений действиями ответчика факта его самовольного занятия и использования путем размещения причалов», отметил татарстанский арбитраж и отказал в иске мэрии города.

Василя Ширшова