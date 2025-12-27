В Татарстане спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос на 42%

При таком графике доставщики получают 46,6 тыс. рублей в месяц

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Татарстане спрос на курьеров при условии частичной занятости увеличился на 42%. При этом сами исполнители откликались на такие предложения на 68% чаще, следует из результатов исследования Avito.

В среднем в Татарстане курьеры на частичной занятости зарабатывают порядка 46,6 тыс. рублей в месяц. В основном уровень дохода зависит от количества смен, погодных условий и чаевых.

Отмечается, что в целом в ПФО курьерам при частичной занятости предлагают одни из самых высоких зарплат (50 тыс. рублей). Выше данный показатель только в СФО (52,2 тыс.) и Уральском ФО (50,7 тыс.).

— Подработку исполнители выбирают за счет возможности самостоятельно планировать количество смен и наращивать совокупный доход. В 2025 году интерес к подработке курьером сильнее всего увеличился в СФО (+85%), УФО (+73%) и ЮФО (+72%). Это говорит о том, что вместе с запросом бизнеса увеличивается и интерес самих исполнителей к гибким форматам занятости в доставке, где можно быстро выйти на смены и подстроить график под свои планы, — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Никита Егоров