В Татарстане предложили лишать водителей прав за нарушения, зафиксированные камерами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госсовет Татарстана предложил лишать водителей прав за нарушения, которые зафиксировали дорожные камеры, сообщает «Коммерсантъ».



Парламентарии пришли к выводу, что штрафы не дают результатов. Например, сейчас водителя лишат прав за повторный выезд на встречную полосу движения и превышение скорости более чем на 60 км/ч, только если его остановит инспектор ДПС. Автоматические комплексы в этом случае вышлют владельцу транспорта только штраф в 5 тысяч рублей. Депутаты считают, что суды при рассмотрении дел о лишении прав должны принимать материалы видеофиксации в качестве доказательства.

Авторы поправок считают, что мера окажет на нарушителей соответствующее действие. Из-за выезда на встречную полосу движения только в Татарстане в 2022 году произошло 389 ДТП — это 11,6% от общего количества. По России количество таких ДТП — 10,9 тысячи (8,6%).

Из-за повторных выездов на встречную полосу в республике в 2022-м возбудили 461 административное дело, что превышает показатели 2021 года на 19%.

Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров заявил, что инициатива республики не отменяет установленного в настоящее время порядка и лишать водителя прав будут только по решению мирового суда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России поддержало законопроект сенаторов, который предлагает отменить двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами.

В частности, правительство просит уточнить процедуры документального подтверждения правомерности применения продавцом авто порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, а также определить источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае принятия и реализации закона.

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Маргарита Головатенко