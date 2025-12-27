Спектакль «Шурале. Не ждали?!» в Камаловском: он устал от насмешек и ушел

Камаловский театр спас проект, который планировали для городской филармонии

Шурале, Исмагиль и волки. Фото: Динар Фатыхов

Камаловский театр представил к Новому году сказочный мюзикл «Шүрәлене көттегезме?!»/ «Шурале. Не ждали?!» (6+). Еще в начале предполагалось, что его поставят на сцене культурного центра «Чулпан» при участии звездных вокалистов и телепоказов. В итоге спектакль нашел свое место на Универсальной сцене театра Камала.

Как задумывался спектакль

О том, что Марат Ахметшин задумал новый масштабный проект, стало известно в начале 2025 года. Тогда композитор и продюсер фильма «Мулла» объявил, что планирует поставить мюзикл в культурном центре «Чулпан», а также снять его для телетрансляций. В планах было привлечь силы городской филармонии, вокалистов уровня Саиды Мухаметзяновой и Алины Шарипзяновой, режиссера Ильгиза Зайниева, сценографа Сергея Скоморохова.

Марат Ахметшин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С помощью Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов нашли деньги на пьесу, которую написала Резеда Губаева. Интересно, что автор в этом же году написала пьесу для новогодних праздников для Тинчуринского. Написали и музыку — ее создал сам Ахметшин. А вот деньги на постановку найти не удалось, и в результате она появилась в Камаловском театре.

По сюжету в лесу теряется девушка Салима (Гузель Гюльвердиева/Залия Зайнутдинова), которая отправилась за ягодами. На поиски бросается Исмагиль (Булат Мухамметзянов/Ринат Низамов), который попадает на болото к Шурале (Ильнур Закиров/Искандер Низамиев). Тот скрылся здесь после описанного Тукаем позора и общается только с женой Шуралиной (Гульчачак Хамадинурова/Айгуль Миннулина), картавым Зайцем (Илюса Камалиева/Радиф Галимов) и одной из Лягушек (шикарная роль из одних междометий).

Шурале соглашается помочь парню и отправляется в путешествие на встречу с Дивом, который после ухода духа в ретрит занял место главного в лесу.

Водяные. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прекрасные водяные и смешной Албасты

Режиссерами спектакля стала семейная пара — Ильдус Габдрахманов и Салима Аминова, возможно, поэтому некоторых зрителей веселили крики Исмагиля: «Салима, ты где?». Аминова, разумеется, ставила и хореографию. За костюмы и оформление сцены отвечала получившая за свою работу в «Мухаджирах» «Золотую маску» Марина Марьянич, свет придумывала Екатерина Гиждиян из Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Говорят, изначально путешествие было длинным, но в спектакле список ограничили водяными во главе с Айгуль Шакуровой/Айгуль Гардисламовой — вышел красивый и чувственный номер в блестящих костюмах, — а также волками с Эльзой Муратхузиной/Чулпан Назиповой и Зуфаром Нуртдиновым/Ильсафом Назиповым.

Позднее героев ждет битва с Юхой, что характерно, ее играет та же актриса, что и жену Шурале, поскольку Юха — это и змея, и женщина. Затем будет встреча с Албасты (Артур Шайдуллин) и Дивом (Ирек Хафизов). Вероятно, это единственные актеры, играющие без замен. Весь спектакль отрепетирован на два состава, журналисты смогли посмотреть первый.

Отметим яркую игру Гульчачак Хамадинуровой: она и Шуралина, и Юха в образе девушки, и Юха-змея. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что можно сказать: получилась самая взрослая и страшная из сказок, которые Камаловский готовил к Новому году. В последнее время он и не особо часто ставит детские спектакли: к примеру, в 2021-м это был «Малай, Бүре һәм Шомбай»/ «Мальчик, Волк и Шомбай», исполняемый совместно с оркестром.

Если на спектакль придет вся семья, то каждому найдется герой. Шурале — это, конечно, отец. Усталый, помнящий позор, который случился с ним много лет назад. Его супруга — добивающаяся своего заботливая плутовка. Заяц — говорливый хвастун, при этом, если что, первым бросающийся в бой.

Див страшный. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Немножко страшно и сильно смешно

При этом есть в спектакле моменты, от которых даже взрослого дрожь берет. К примеру, Салиму хватают живые деревья, и мир погружается во тьму. Сам Див с козлиным черепом на голове даже издалека настолько пугающий, а голос его излишне громкий, так что и родителям немного не по себе, что уж говорить о самых впечатлительных детях. Программа спектакля выполнена в виде картинок и образцов для раскраски, некоторые герои получились излишне «европеизированными», а потому реально страшными. Кажется, им стоило бы быть немного смешными, что прекрасно получается у Артура Шайдуллина с руками-загребуками, который и песню свою намеренно исполняет то брутальным скрипом, то фальцетом.

Албасты занятный. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первой части Марьянич украшает сцену стилизациями под деревья, но в целом сцена выглядит пустовато. Во второй части на нее опускают гигантскую паутину, да и действие ускоряется. Сказочные герои, конечно, выглядят изысканно, а вот люди словно сбежали с концерта самодеятельности. Добавим, что герой в этнокостюме пьет воду из пластиковой бутылки.

Про песни: Марат Яхъяев, как преподаватель по вокалу, безусловно, провел большую работу. Однако и сам Ахметшин говорит, что песни сочинялись для профессиональных вокалистов, в них немало достаточно сложных партий, но не все в составах умеют петь, и это слышно. Причем технику они не компенсируют актерским мастерством, а честно стараются быть певцами.

А заяц смешной. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ахметшин при этом сочинил с десяток бодрых песен для мюзикла, в основном стилизованных под рок. Иногда в качестве фона начинает играть музыка из фильма «Хороший, плохой, злой», что веселит публику. Вообще, ничто так не выручает в новогодней сказке, как юмор. Здесь внезапно шутят про женщин и змей, предлагают говорить заклинания из «Гарри Поттера» на татарский манер, водяные незаметно подкатывают к Исмагилю, заяц выдает трагический монолог в круге света, а пара героев исчезает в люке в полу — побольше бы таких эффектов, шепчутся коллеги.

1 / 45 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов