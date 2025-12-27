Спектакль «Шурале. Не ждали?!» в Камаловском: он устал от насмешек и ушел
Камаловский театр спас проект, который планировали для городской филармонии
Камаловский театр представил к Новому году сказочный мюзикл «Шүрәлене көттегезме?!»/ «Шурале. Не ждали?!» (6+). Еще в начале предполагалось, что его поставят на сцене культурного центра «Чулпан» при участии звездных вокалистов и телепоказов. В итоге спектакль нашел свое место на Универсальной сцене театра Камала.
Как задумывался спектакль
О том, что Марат Ахметшин задумал новый масштабный проект, стало известно в начале 2025 года. Тогда композитор и продюсер фильма «Мулла» объявил, что планирует поставить мюзикл в культурном центре «Чулпан», а также снять его для телетрансляций. В планах было привлечь силы городской филармонии, вокалистов уровня Саиды Мухаметзяновой и Алины Шарипзяновой, режиссера Ильгиза Зайниева, сценографа Сергея Скоморохова.
С помощью Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов нашли деньги на пьесу, которую написала Резеда Губаева. Интересно, что автор в этом же году написала пьесу для новогодних праздников для Тинчуринского. Написали и музыку — ее создал сам Ахметшин. А вот деньги на постановку найти не удалось, и в результате она появилась в Камаловском театре.
По сюжету в лесу теряется девушка Салима (Гузель Гюльвердиева/Залия Зайнутдинова), которая отправилась за ягодами. На поиски бросается Исмагиль (Булат Мухамметзянов/Ринат Низамов), который попадает на болото к Шурале (Ильнур Закиров/Искандер Низамиев). Тот скрылся здесь после описанного Тукаем позора и общается только с женой Шуралиной (Гульчачак Хамадинурова/Айгуль Миннулина), картавым Зайцем (Илюса Камалиева/Радиф Галимов) и одной из Лягушек (шикарная роль из одних междометий).
Шурале соглашается помочь парню и отправляется в путешествие на встречу с Дивом, который после ухода духа в ретрит занял место главного в лесу.
Прекрасные водяные и смешной Албасты
Режиссерами спектакля стала семейная пара — Ильдус Габдрахманов и Салима Аминова, возможно, поэтому некоторых зрителей веселили крики Исмагиля: «Салима, ты где?». Аминова, разумеется, ставила и хореографию. За костюмы и оформление сцены отвечала получившая за свою работу в «Мухаджирах» «Золотую маску» Марина Марьянич, свет придумывала Екатерина Гиждиян из Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.
Говорят, изначально путешествие было длинным, но в спектакле список ограничили водяными во главе с Айгуль Шакуровой/Айгуль Гардисламовой — вышел красивый и чувственный номер в блестящих костюмах, — а также волками с Эльзой Муратхузиной/Чулпан Назиповой и Зуфаром Нуртдиновым/Ильсафом Назиповым.
Позднее героев ждет битва с Юхой, что характерно, ее играет та же актриса, что и жену Шурале, поскольку Юха — это и змея, и женщина. Затем будет встреча с Албасты (Артур Шайдуллин) и Дивом (Ирек Хафизов). Вероятно, это единственные актеры, играющие без замен. Весь спектакль отрепетирован на два состава, журналисты смогли посмотреть первый.
Что можно сказать: получилась самая взрослая и страшная из сказок, которые Камаловский готовил к Новому году. В последнее время он и не особо часто ставит детские спектакли: к примеру, в 2021-м это был «Малай, Бүре һәм Шомбай»/ «Мальчик, Волк и Шомбай», исполняемый совместно с оркестром.
Если на спектакль придет вся семья, то каждому найдется герой. Шурале — это, конечно, отец. Усталый, помнящий позор, который случился с ним много лет назад. Его супруга — добивающаяся своего заботливая плутовка. Заяц — говорливый хвастун, при этом, если что, первым бросающийся в бой.
Немножко страшно и сильно смешно
При этом есть в спектакле моменты, от которых даже взрослого дрожь берет. К примеру, Салиму хватают живые деревья, и мир погружается во тьму. Сам Див с козлиным черепом на голове даже издалека настолько пугающий, а голос его излишне громкий, так что и родителям немного не по себе, что уж говорить о самых впечатлительных детях. Программа спектакля выполнена в виде картинок и образцов для раскраски, некоторые герои получились излишне «европеизированными», а потому реально страшными. Кажется, им стоило бы быть немного смешными, что прекрасно получается у Артура Шайдуллина с руками-загребуками, который и песню свою намеренно исполняет то брутальным скрипом, то фальцетом.
В первой части Марьянич украшает сцену стилизациями под деревья, но в целом сцена выглядит пустовато. Во второй части на нее опускают гигантскую паутину, да и действие ускоряется. Сказочные герои, конечно, выглядят изысканно, а вот люди словно сбежали с концерта самодеятельности. Добавим, что герой в этнокостюме пьет воду из пластиковой бутылки.
Про песни: Марат Яхъяев, как преподаватель по вокалу, безусловно, провел большую работу. Однако и сам Ахметшин говорит, что песни сочинялись для профессиональных вокалистов, в них немало достаточно сложных партий, но не все в составах умеют петь, и это слышно. Причем технику они не компенсируют актерским мастерством, а честно стараются быть певцами.
Ахметшин при этом сочинил с десяток бодрых песен для мюзикла, в основном стилизованных под рок. Иногда в качестве фона начинает играть музыка из фильма «Хороший, плохой, злой», что веселит публику. Вообще, ничто так не выручает в новогодней сказке, как юмор. Здесь внезапно шутят про женщин и змей, предлагают говорить заклинания из «Гарри Поттера» на татарский манер, водяные незаметно подкатывают к Исмагилю, заяц выдает трагический монолог в круге света, а пара героев исчезает в люке в полу — побольше бы таких эффектов, шепчутся коллеги.
