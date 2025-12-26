Мирный план Украины ожидает референдума после прекращение огня на 60 дней

План урегулирования, разработанный Украиной, предполагает гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести общенациональный референдум по принятию мирного плана из 20 пунктов, но для этого необходимо полное прекращение боевых действий на протяжении 60 дней. Об этом сообщает RT.

План урегулирования, разработанный Украиной, предполагает гарантии безопасности, аналогичный статье 5 НАТО, соглашение о неприменении силы и увеличение гуманитарной помощи пострадавшим территориям. Однако реализация мирных договоренностей зависит от согласия России на длительную паузу в военных действиях.

Ранее «Реальное время» писало, что Трамп и Зеленский встретятся в Мар‑а‑Лаго 28 декабря.



Ариана Ранцева