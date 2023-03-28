Итоги дня: фирма из Питера вложится в крематорий в Казани, рекомендация МОК, паводки в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 28 марта:
- Минстрой России предложил включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ. Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ. Для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрить умные счетчики на всех этапах учета ресурсов. С 2025 года должен начаться переход на умные счетчики в нежилых зданиях, а с 2027-го — в жилых.
- Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после падения футбольных ворот на 13-летнего ребенка в Молодежном центре «Волга» в Лаишево. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о проводимом комплексе следственных действий по этому делу.
- Международный олимпийский комитет (МОК) отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Также комитет рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов, а еще не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с ВС РФ и органами безопасности. Рекомендация по запрету на проведение международных соревнований на территории РФ тоже остается в силе. Решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх будут принимать спортивные федерации.
- Россия не имеет никаких контактов с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД назвал аргументы США против решения России о приостановке ДСНВ ничтожными. Лавров назвал жестом доброй воли готовность России сохранять установленные потолки по ДСНВ.
- Наблюдательный совет Фонда развития промышленности принял решение об увеличении максимального размера займа в Татарстане со 100 до 200 млн рублей по федеральным программам совместного финансирования проектов с региональными фондами развития промышленности (РФРП). Займы выдаются МСП в рамках софинансирования по трем федеральным программам по льготным ставкам от 1 до 5%. Это «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда».
- Минфин России хочет расширить географию эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя. Ведомство предложило провести его в Татарстане.
- В России увеличился срок, в течение которого гражданин может накопить на покупку квартиры в новостройке. В конце 2019 года ему бы понадобилось 6 лет, а теперь — 8 лет, при условии, что человек не будет тратить зарплату. Одной из причин подорожания жилой недвижимости в стране директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов назвал программу «Льготная ипотека». Он также обратил внимание, что цены на квартиры в России выросли «существенно выше, чем доходы населения». Таким образом, «доступность жилья как минимум не растет».
- Из около 1,4 тыс. иностранных компаний, ведущих бизнес в России, и чья выручка составляет не менее $5 млн в год, только 206 полностью продали российские доли с начала СВО. Сейчас около 2 тыс. зарубежных фирм ожидают одобрения заявок на продажу активов в РФ у правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
- Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Также выросли ее поставки в Китайскую Народную Республику и на другие рынки.
- Правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета. По поручению президента РФ Владимира Путина правительство уделяет особое внимание обеспечению финансовой независимости в ответ на действия западных стран.
- В Казани за школьные парты сядут более 20 тысяч казанских первоклассников. Преимущественным правом обладают дети, братья и сестры которых уже обучаются в школе. Кроме того, первоочередное право зачисления есть у детей военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, а также тех, кто имеет специальные звания и проходит службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни.
- Перечень специальностей в вузах, на которые можно будет подать документы при поступлении в этом году, сократится с десяти до пяти. Теперь абитуриент сможет подать документы в пять вузов, выбрав в каждом до пяти направлений.
- Казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 24,5 млн рублей на обслуживание канализационных сетей по всему городу. За эти деньги необходимо еще провести телеинспекционное обследование, чистку и промывку обслуживаемых участков сетей. Работы должны выполняться в течение 3 часов с момента подачи заявки, а завершить ее необходимо в течение суток. Заявки должны приниматься в круглосуточном режиме вплоть до конца года.
- Российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей с конца сентября прошлого года до февраля 2023 г. Без учета оформленных в связи с СВО кредитных каникул за февраль банки реструктурировали 54,8 тысячи кредитов физлиц на 26,7 млрд рублей, а также 1,8 тысячи кредитов субъектов МСП на 48,7 млрд рублей.
- За последние 5 лет в Татарстане провели 850 природоохранных мероприятий общей стоимостью 52,2 млрд рублей. Мероприятия позволили улучшить экологические условия жизни 2,3 млн татарстанцев. Сумма предотвращенного ущерба оценивается в 58 млрд рублей.
- Компания «Ритуал.ру» из Санкт-Петербурга планирует инвестировать деньги в строительство казанского крематория, который должны начать строить в этом году. Объем инвестиций оценивается примерно в 250 млн рублей. Объект появится на территории мемориального комплекса «Курган». Сейчас идет выделение участка. В компании считают, что проект окупится лет за 5—6.
- Кабмин Вьетнама принял решение одобрить продление срока безвизового пребывания в стране для россиян с 15 до 45 дней. Также кабмин увеличил срок действия электронных виз до 90 дней. Помимо России, изменения коснутся Белоруссии, Дании, Норвегии, Германии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Японии и Южной Кореи. Предложение в мае рассмотрит и утвердит парламент.
- Несмотря на многочисленные попытки со стороны правительства обезопасить личные данные и деньги граждан, мошенничество все еще является актуальной темой. Только татарстанцы еженедельно отдают злоумышленникам 20 миллионов рублей. Новые схемы появляются все чаще и чаще. Как сообщили в ВТБ, недавно злоумышленники от имени органов государственной безопасности начали обзванивать россиян и предлагать официальную работу по поиску преступников, обещая ежемесячную оплату. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане идет формирование активного паводка с последующим подтоплением объектов инфраструктуры. Толщина ледяного покрова на реках европейской территории России, где он еще сохраняется, составляет преимущественно от 10 до 60 см. В Гидрометцентре Татарстана прокомментировали сообщение, заявив, что, согласно прогнозу, сложившиеся гидрометеорологические условия давали основание предполагать, что максимальные уровни воды весеннего половодья в условиях нормального развития весенних процессов на большинстве водотоков ожидались в пределах средних многолетних максимальных значениях уровня.
- КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля». Запуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 м. Также КНДР провела еще одни испытания, но уже системы «стратегического подводного вооружения».
- В Нижнекамском районе Татарстана сошли два вагона-цистерны с метанолом, Камская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. По предварительным данным, цистерны сошли с рельсов 28 марта на станции Соболеково при производстве маневровых работ. Цистерны не опрокинулись, транспортная инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.
Ключевые события 398-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованных в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции.
- Говоря о проведении специальной военной операции, в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
- В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.
- Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пологи Запорожской области, Голиково, Рубежное, Сватово Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Владимировка Донецкой Народной Республики и Великий Выселок Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесПроисшествияЭкономикаФинансыНедвижимость
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