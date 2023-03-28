Около Нижнекамска сошли с рельсов два вагона с метанолом

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Нижнекамском районе Татарстана сошли с рельсов два вагона-цистерны с метанолом. Камская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



По предварительным данным, цистерны сошли с рельсов 28 марта на станции Соболеково при производстве маневровых работ. Цистерны не опрокинулись, транспортная инфраструктура не повреждена, пострадавших нет. Удалось не допустить задержек движения поездов. На месте схода работает восстановительная бригада.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На место схода выехал и.о. Камского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В феврале этого года татарская транспортная прокуратура проводила проверку после схода с рельсов подвижного состава на железнодорожном пути необщего пользования вблизи станции Аэропорт. У месту выезжал Татарский транспортный прокурор.



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Маргарита Головатенко