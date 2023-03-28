Российские банки предоставили участникам спецоперации и их семьям кредитные каникулы почти на 70 млрд рублей

Российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей. Об этом пишет RT.

— С конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд руб., в том числе в феврале — на 1,8 млрд руб. по 5,5 тыс. кредитов, — отмечается в сообщении.

Без учета оформленных в связи с СВО кредитных каникул за февраль банки реструктурировали 54,8 тысячи кредитов физлиц на 26,7 млрд рублей, а также 1,8 тысячи кредитов субъектов МСП на 48,7 млрд рублей.

Фото: cbr.ru

Российские банки оформили участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей. По данным регулятора, в январе 2023 года кредитные каникулы были предоставлены по 6,8 тыс. займам на сумму 3,9 млрд рублей.



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Айрат Назипов