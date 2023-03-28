В Гидрометцентре Татарстана прокомментировали сообщения о формировании активного паводка в республике

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Гидрометцентре Татарстана прокомментировали выводы научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) о формировании активного паводка с последующим подтоплением объектов инфраструктуры.

Там отметили, что прогноз развития половодья 2023 года был доведен до органов власти Татарстана и населения в установленные сроки. Согласно прогнозу, сложившиеся гидрометеорологические условия давали основание предполагать, что максимальные уровни воды весеннего половодья в условиях нормального развития весенних процессов на большинстве водотоков ожидались в пределах средних многолетних максимальных значениях уровня.

— Интенсивное развитие весенних процессов, вскрытие малых рек и формирование пиков паводочной волны на территории Республики Татарстан ожидалось в третьей декаде марта — начале первой декады апреля, что на 10—15 дней раньше средних многолетних дат, — прокомментировали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, на селекторном совещании МЧС начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило рассказал, что в Татарстане идет формирование активного паводка с последующим подтоплением объектов инфраструктуры. По его прогнозам, такая же ситуация будет наблюдаться в Саратовской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской и Московской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии.

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Айрат Назипов