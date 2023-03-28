Глава МИД: контакты между Россией и США по ДСНВ не ведутся

Россия не имеет никаких контактов с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Глава МИД назвал аргументы США против решения России о приостановке ДСНВ ничтожными:

— Они нам пишут ноты, протестуют и заявляют, что мы не имеем права принимать то решение, которое мы приняли. Это все юридически ничтожные аргументы, — сказал он. Лавров назвал жестом доброй воли готовность России сохранять установленные потолки по ДСНВ.

В начале марта Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в ДСНВ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

В США заявили, что считают юридически недействительной приостановку участия Москвы в российско-американском ДСНВ, в связи с чем Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором.



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Маргарита Головатенко