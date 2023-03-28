ФРП увеличил максимальный размер займа в Татарстане до 200 млн рублей

Лимит льготных займов для МСП увеличили вдвое

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности принял решение об увеличении максимального размера займа в Татарстане со 100 до 200 млн рублей по федеральным программам совместного финансирования проектов с региональными фондами развития промышленности (РФРП), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ФРП. С 2016 года Инвестиционно-венчурный фонд РТ наделен функцией и полномочиями РФРП. Займы выдаются МСП в рамках софинансирования по трем федеральным программам по льготным ставкам от 1% до 5%. Это «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда».

До сих пор выдавались займы от 20 млн до 100 млн рублей на срок до 5 лет. Для инвестиционных проектов 5-летний срок более комфортный, чем сроки кредитов, которые выдают банки.

— Средняя сумма льготных займов федерального ФРП по наиболее востребованным программам — «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» — в 2022 году составила 206 млн рублей. Увеличение максимальной планки займов по совместным программам до 200 млн рублей будет способствовать более эффективному использованию средств региональных фондов развития промышленности, а также увеличению количества совместных с РФРП займов в портфеле федерального Фонда, — отметил заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, возглавляющий Наблюдательный совет ФРП.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Решение об двукратном увеличении суммы займа распространяется на все регионы России. Условия софинансирования проектов по совместным программам с РФРП следующие: 90% средств займа предоставляет ФРП, а 10% — региональный фонд. До этого в большинстве субъектов максимальная доля ФРП при совместном финансировании проектов составляла 70%, а региональных фондов — 30%. Исключениями были отдельные регионы, например Дальнего Востока.

Всего федеральный ФРП и регфонды предоставили более 210 совместных займов на общие суммы 9 млрд рублей от ФРП и 4 млрд рублей от РФРП.

Татарстан выдал МСП несколько льготных займов

РФРП Татарстана входит в пятерку лидеров среди регфондов России по числу совместных займов. Пермский край — 35 совместных займов, Свердловская область — 23, Иркутская область — 12, Тульская область — 10, Татарстан и Удмуртская Республика — по 9 совместных займов, сообщили «Реальному времени» в ФРП.

Увеличение федеральной доли софинансирования совместных займов с 70% до 90% позволит субъектам еще проще привлекать финансирование в регион. Даже при относительно небольшом бюджете регионального фонда, например в 200 млн рублей, за счет федерального «плеча» еще в 1,8 млрд рублей экономика субъекта России может получить в сумме 2 млрд рублей. На эти деньги по программам совместного финансирования можно поддержать десятки промышленных предприятий, что сделает ощутимым вклад в развитие региона.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Программы льготного заемного финансирования ФРП крайне востребованы среди российских промышленных предприятий. При этом основной фокус внимания федерального Фонда направлен на средний производственный бизнес. В регионах достаточно много небольших по федеральным меркам компаний, которые нацелены на создание производства импортозамещающей продукции, на локализацию комплектующих для других предприятий и внедрение наилучших доступных технологий. Такие проекты зачастую выступают ключевыми драйверами развития экономик регионов.

Для государственной поддержки подобных проектов и увеличения инвестиционной активности в регионах страны ФРП совместно с Минпромторгом России уже несколько лет ведет планомерную работу по созданию сети региональных фондов развития промышленности (РФРП). Сегодня в России действуют более 80 регфондов, которые могут выдавать совместные займы с федеральным ФРП.

Луиза Игнатьева