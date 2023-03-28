В Татарстане прогнозируют ухудшение ситуации с весенним паводком

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане идет формирование активного паводка с последующим подтоплением объектов инфраструктуры. Об этом на селекторном совещании МЧС России доложил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило.

По его прогнозам, помимо Татарстана, такая же ситуация будет наблюдаться в Саратовской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской и Московской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии.

Он добавил, что толщина ледяного покрова на реках европейской территории России, где он еще сохраняется, составляет преимущественно от 10 до 60 см. Из-за его неоднородной прочности на водоемах регионов повышаются риски отрыва ледовых полей, провалов людей и техники под лед.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При неблагоприятном сценарии весеннего половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть территории 220 населенных пунктов в 39 муниципалитетах. Это 13,6 тысячи человек, десять социально значимых объектов, 47 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста и три объекта экономики.

Напомним, в Казани затопило дом ветерана Великой Отечественной войны и его дочери-инвалида. По факту подтопления организована доследственная проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту инцидента.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов