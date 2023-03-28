За пять лет в Татарстане провели 850 природоохранных мероприятий на 52,2 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние пять лет в Татарстане провели 850 природоохранных мероприятий общей стоимостью 52,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

Мероприятия позволили улучшить экологические условия жизни 2,3 миллиона татарстанцев. Сумма предотвращенного ущерба оценивается в 58 миллиардов рублей, сообщил Александр Шадриков.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Татарстане 1 апреля традиционно стартует санитарно-экологический двухмесячник. Он продлится до 31 мая. В Казани общегородской субботник запланирован на 29 апреля.



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Татьяна Демина