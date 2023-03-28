КНДР осуществила имитацию ядерного взрыва в атмосфере

КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Запуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 м.



Также, КНДР провели еще одни испытания, но уже системы «стратегического подводного вооружения».



Подводный ядерный беспилотный аппарат «Хэиль-1» был запущен в Вонсанском заливе 25 марта, достиг нужной точки и произвел детонацию макета ядерного заряда, передает ТАСС.

«Хэиль-1» прошел расстояние примерно 600 км по овальной и зигзагообразной траектории за 41 час 27 минут. В ходе испытания провели оценку технических характеристик, подтвердили надежность и безопасность работы системы вооружения.

Ранее ЦТАК заявляло, что КНДР провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать «сверхмощное радиоактивное цунами».

19 марта КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, заявила береговая охрана Японии. Дальность полета ракеты составила около 800 километров с максимальной высотой 50 километров.

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Илина Хакимова